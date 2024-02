Ultime Notizie » Come vedere Roma Torino Streaming » Roma-Torino Streaming Gratis Oggi, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Roma-Torino streaming gratis e in tv. Il Torino di Ivan Juric affronterà la Roma nel posticipo che chiude la 26ª giornata di campionato di Serie A. I giallorossi sono sesti in classifica, con un punto di vantaggio sulla Lazio e in cerca di qualificazione in Champions. Duvan Zapata e Romelu Lukaku saranno i protagonisti dell’incontro, con il belga che ha un record positivo contro il Torino. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere Roma-Torino in tv e streaming.

Roma-Torino in TV, canale e orario



Roma-Torino in tv, per la 26a giornata del campionato di Serie A TIM, si svolgerà oggi lunedì 26 febbraio 2024, con le immagini trasmesse allo stadio Olimpico, con inizio alle 18:30 italiane. I telecronisti DAZN di Roma-Torino sono Riccardo Mancini, in qualità di prima voce, e Dario Marcolin, scelto al commento tecnico. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento “Zona DAZN” la gara sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Come vedere Roma-Torino Streaming Gratis

Roma-Torino streaming gratis per gli abbonati da vedere con DAZN: basterà scaricare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Torino

Llorente è infortunato dopo la partita di Europa League.

Ndicka potrebbe giocare al centro della difesa invece di Huijsen. Kristensen mette pressione su Karsdorp. Bove potrebbe far riposare Paredes in centrocampo. El Shaarawy è in lotta con Baldanzi per un posto in attacco. Lovato e Masina sono confermati in difesa insieme a Djidji. Ricci potrebbe sostituire Vlasic in avanti, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Sanabria e Zapata.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore De Rossi. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Celik, Smalling, Huijsen, Karsdorp, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Spinazzola, Baldanzi, Pagano, Pellegrini, Azmoun, Joao Costa. Indisponibili: Abraham, Llorente. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kristensen, Llorente, Pellegrini.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Savva, llic, Tameze, Gineitis, Pellegri, Okereke, Lazaro, Kabic. Indisponibili: Buongiorno, Schuurs, Vojvoda. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lovato.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Guardalinee: Di Iorio e Cecconi. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Paterna. Assistente VAR: Di Bello.