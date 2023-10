Ultime Notizie » Chiara Ferragni » Fedez: anche Oggi tutti connessi per sapere della sua Salute

Anche oggi tutti connessi ai profili ufficiali di Fedez e della moglie Chiara Ferragni per scoprire le ultime notizie sulle condizioni di salute di Federico Leonardo Lucia.

La buona notizia è che sicuramente si percepisce un’atmosfera positiva riguardo alle condizioni di salute di Fedez, che è stato ricoverato una settimana fa presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. Lo scorso domenica è stato bloccato un nuovo sanguinamento, mediante un intervento endoscopico, senza ulteriori necessità di trasfusioni.

Il peggio è passato per Fedez, dimissioni in arrivo

Basandosi su due giorni di ottimismo, supportati dai risultati positivi degli esami a cui il

Fedez torna a “X Factor”?

rapper viene sottoposto regolarmente dal team di Chirurgia d’urgenza e oncologica guidato da Marco Antonio Zappa, sembra finalmente che il peggio sia passato per Fedez. Lepotrebbero essere prese in considerazione, anche se non è ancora possibile definirne i tempi, in base ai risultati dei prossimi controlli.

Per quanto riguarda il suo atteso ritorno a “X Factor” per la fase dei live che inizierà il 26 ottobre, tra tre settimane, non è possibile fare previsioni. Tuttavia, se le condizioni di salute di Fedez continuassero a migliorare come sembra, potrebbe essere possibile la sua presenza al tavolo dei giudici.