Ormai non è più obsolescenza pianificata dal produttore dei cellulari, se non obsolescenza assistita da Meta.

Le persone con vecchi modelli di “smartphone” non saranno in grado di utilizzare il servizio di messaggistica WhatsApp dopo il 31 dicembre senza l’aggiornamento. L’app smetterà di funzionare su 47 modelli di telefono, incluso l’iPhone 5 o 5c insieme a vari modelli di Huawei, LG, Samsung e Sony. I proprietari di questi telefoni riceveranno un avviso dall’app prima che venga chiusa.

Su iPhone con iOS 10 e iOS 11, l’app di messaggistica ampiamente utilizzata ha smesso di funzionare il 24 ottobre. Inoltre, questa volta, solo due iPhone perderanno l’accesso all’app di messaggistica insieme a un gruppo di vecchi smartphone Android.

L’elenco degli smartphone che non potranno più utilizzare WhatsApp comprende quelli con Android 4.0: non possono ricevere supporto o aggiornamenti WhatsApp. Bisogna verificare la versione del sistema operativo nei seguenti telefoni cellulari, perchè come detto con una determinata versione di Android non possono più funzionare con WhatsApp.

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Ascend D1 Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Sfortunatamente, per continuare a utilizzare WhatsApp se il tuo smartphone è in questo elenco, dovrai eseguire l’upgrade a un modello più recente. Nessun problema invece per state usando Telegram…