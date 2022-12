Ultime Notizie » capodanno » WhatsApp: come attivare la modalità Capodanno 2023

Sei una delle persone a cui piace scambiare messaggi su WhatsApp? Sicuramente per tutto il 2022 non hai passato solo testi, ma anche foto, video e anche gli adesivi più divertenti. Ora è il momento di attivare la “modalità Capodanno 2023“.

Come attivare la modalità Capodanno 2023 in WhatsApp

Cambia l’icona in colore oro: la prima cosa che dovresti fare è scaricare Nova Launcher. Puoi farlo utilizzando questo link. Ora cerca su Google l’icona di WhatsApp color oro. Clicca quindi sul logo dell’app, vai su Modifica e poi su Applicazioni, Foto e scegli la foto che hai precedentemente scaricato. Definisci le sue dimensioni e il gioco è fatto.

Posiziona il tuo avatar su uno sfondo giallo: per poter posizionare il tuo avatar con uno sfondo giallo devi andare su Impostazioni, quindi su Foto del profilo e lì su Avatar. In quel momento, WhatsApp ti permetterà di posizionare uno sfondo sulla tua immagine, scegliere quello giallo e il gioco è fatto.

Sfondi color oro: per cambiare lo sfondo di WhatsApp vai su Impostazioni, poi su Chat e lì su Fondi. A quel tempo, scegli il giallo o l’oro in tinta unita. Premi accetta e tutte le tue chat avranno quell’aspetto.

Passi per diventare “invisibili” su WhatsApp

Nascondere lo stato online: Per fare ciò, vai su Impostazioni, Privacy e clicca su ‘Ora ultima connessione’. Successivamente, punta su ‘Nessuno’ e ‘Online’ deve essere lo stesso dell’ultima volta che ti sei connesso.

Nascondere l’ora dell’ultima connessione: basta andare su Impostazioni, Privacy, Ora dell’ultima connessione e indicare che nessuno vede tali informazioni.

Inserisci il nome in bianco: per farlo, devi andare su un sito Web di codice Unicode per copiare il codice dello spazio trasparente. Non preoccuparti, te lo rendiamo facile. Quello che devi fare è entrare in questo sito Web, selezionare la casella vuota che appare tra le virgolette e copiarla negli appunti con “Control + C”. E ora vai su WhatsApp, Informazioni e incolla il messaggio nel tuo nome vuoto.