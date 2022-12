Sassuolo-Inter streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima l’amichevole del 2022 che ha sapore di Serie A. Sassuolo-Inter si disputerà oggi giovedì 29 dicembre 2022 alle ore 17:00 italiane al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta da Sky. Andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Sassuolo-Inter streaming e diretta tv.

Sassuolo-Inter, probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Matheus Henrique, Frattesi; Barardi, Traorè, Laurienté; Pinamonti. Allenatore Dionisi.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. Allenatore S Inzaghi.

Dove vedere Sassuolo-Inter in TV



La partita di calcio Sassuolo-Inter in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Sassuolo-Inter Streaming Gratis senza Roja Live

non viene trasmessa

Sassuolo-Inter streaming gratis per gli abbonati con SkyGo, servizio raggiungibile da pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternativa Sassuolo-Inter Streaming Online senza Roja Club



Alternative per vedere Sassuolo-Inter online non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Roja Live Streaming non è una opzione valida in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Sassuolo-Inter Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN.