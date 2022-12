La NASA ha rilasciato un video impressionante che mostra la Terra in transito dietro la Luna il 28 novembre. Le immagini sono state catturate dalla sonda Orion della missione Artemis 1.

Le immagini sono state catturate mentre la missione Orion era al suo tredicesimo giorno, che segnava l’equatore della spedizione, e il veicolo spaziale era ancora in una lontana orbita retrograda. Secondo l’agenzia spaziale, la Terra è passata dietro la Luna quando Orion ha raggiunto la sua massima distanza dal nostro pianeta, 432.210 chilometri.

On Nov. 28, our Orion spacecraft captured the Earth rising behind the Moon.

The #Artemis I flight test happened around 50 years after the iconic Apollo 17 "Blue Marble" photo of Earth was taken.

