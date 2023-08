Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp: Interfaccia Android sta per cambiare

L’interfaccia di WhatsApp è rimasta pressoché invariata per molti anni, ma sembra che ciò stia per cambiare. Se qualche settimana fa l’app di messaggistica ha iniziato a testare un nuovo design dell’interfaccia nella versione beta per iPhone, ora WhatsApp ha iniziato a testare due importanti cambiamenti nell’interfaccia utente per dispositivi Android.

Novità nell’interfaccia utente di WhatsApp per Android

Come rivelato da WABetaInfo, le ultime versioni beta di WhatsApp per Android stanno modificando l’interfaccia utente in diverse sezioni. La versione 2.23.16.14 beta per Android presenta novità nell’interfaccia delle chiamate, mentre la versione 2.23.16.17 cambia i pulsanti di navigazione e li posiziona nella parte inferiore, molto simile all’app per iPhone.

Modifiche all’interfaccia delle chiamate in entrata

Da tempo WhatsApp consente di effettuare chiamate a qualsiasi utente e l’interfaccia è stata leggermente modificata su WhatsApp per Android. Ora i pulsanti per accettare o rifiutare una chiamata in entrata sono dotati di icone, rendendo più facile per l’utente capire la funzione di ciascun pulsante.

La nuova barra di navigazione inferiore di WhatsApp

La seconda modifica dell’interfaccia è molto più importante in quanto riguarda il design classico che WhatsApp ha avuto su Android per anni.

Questo cambiamento renderà WhatsApp per Android più simile a WhatsApp per iPhone. Come riportato da, la nuova barra di navigazione inferiore di WhatsApp su Android include le seguenti schede: chat, stato, comunità e chiamate.

Inoltre, la scheda delle chat e il pulsante di azione fluttuante sono stati ridisegnati per rappresentare una bolla dei messaggi in arrivo. In questa schermata puoi vedere come appare attualmente nella versione 2.23.16.17 beta di WhatsApp per Android.

Disponibilità delle nuove funzionalità

Queste novità dell’interfaccia di WhatsApp sono già disponibili nelle ultime versioni beta dell’app per Android e molti beta tester le hanno già attive. Tuttavia, al momento non si sa quando verranno lanciate nella versione finale di WhatsApp per Android. Per quanto riguarda l’iPhone, non sembra che vedremo queste novità poiché le chiamate hanno la propria interfaccia su iOS e la barra di navigazione inferiore è presente fin dall’inizio nell’app.