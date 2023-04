Ultime Notizie » Messaggio WhatsApp » Come scrivere con lettere colorate su WhatsApp?

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo. E’ utilizzata da milioni di utenti che cercano di dare un tocco diverso ai messaggi che inviano. Oggi aggiungiamo un po’ più di stile, spiegando come scrivere lettere colorate.

L’applicazione appartenente al gruppo META, ha cercato di migliorare l’interfaccia utente all’interno della piattaforma, implementando miglioramenti aggiungendo nuove funzionalità in ogni aggiornamento. Grazie a questi progressi, possiamo inviare adesivi animati nei messaggi come occupare il nostro avatar di Facebook in WhatsApp.

Visti i miglioramenti che WhatsApp ha presentato, gli utenti stanno ancora aspettando un’opzione per cambiare font, colori e caratteri speciali per inviare messaggi con più stile. Mentre arrivano i miglioramenti all’applicazione, ti diremo come puoi scrivere lettere colorate, grassetto e corsivo nei tuoi messaggi.

Come far apparire le lettere color blu su WhatsApp?

Come accennato, l’applicazione WhatsApp non ha ancora la possibilità di apportare modifiche all’aspetto dei messaggi. Se vuoi posizionare lettere colorate, devi scaricare un’applicazione esterna sulla piattaforma, presente nel Play Store o nel negozio di applicazioni. Nel motore di ricerca scriviamo “BlueWords” e poi lo scarichiamo per installarlo. All’avvio, dobbiamo fornire le autorizzazioni richieste e impostarlo come predefinito. Quando apri WhatsApp noterai una bolla fluttuante come quelle di Messenger.

Come mettere le lettere in rosso su WhatsApp?

Mentre è aperto, ciò che scrivi nei messaggi apparirà in blu.

Se vuoi avere lettere colorate diverse o altri caratteri, basta cercare su Google “fancy text generator red color“. Si tratta di una pagina internet, dove puoi inserire il tuo messaggio e genererà un nuovo stile, comprese le lettere rosse. Basta copiare e incollare in WhatsApp per inviare messaggi con il tuo stile.

Come cambiare lo stile del carattere su WhatsApp?

Se vuoi aggiungere enfasi a una parola o frase, ci sono dei codici che puoi usare per dare un aspetto diverso ai tuoi messaggi. Per rendere il testo in corsivo, grassetto, barrato o monospace, è necessario aggiungere caratteri all’inizio e alla fine delle lettere che si desidera evidenziare.

Corsivo: _esempio_

Grassetto: *esempio*

Barrato: ~esempio~

Monospazio: “`esempio“`

Con queste tattiche sarai l’invidia dei tuoi contatti potendo inviare messaggi diversi, utilizzando lettere colorate. Se vuoi condividere il segreto, invia loro questo articolo. Non dimenticare di aiutarci con il passa parola su Facebook per altri trucchi WhatsApp.