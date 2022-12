Antalyaspor-Napoli streaming e diretta tv con le due formazioni pronte a scendere sul campo del Corendon Airlines Park Antalya Stadium di Adalia, in Turchia, alle ore 18:45 di oggi mercoledì 7 dicembre 2022.

Il Napoli di Spalletti, il quale potrà contare su tutti gli uomini che hanno giocato l’ultima partita a novembre eccezion fatta per i cinque reduci del Mondiale, torna in campo per preparare la seconda parte di stagione, che si aprirà il 4 gennaio, nella sfida di San Siro contro l’Inter. Andiamo a scoprire dove vedere Antalyaspor-Napoli streaming e diretta tv.

Il Napoli arriva con tre vittorie consecutive, mentre non ha ancora perso in Serie A e ha 11 successi di fila. Nell’ultima partita prima della pausa per i Mondiali in Qatar, ha battuto l’Udinese 3-2 con reti di Oshimen, Zielenski ed Elmas. La squadra guidata da Spalletti è capolista del campionato italiano con 41 punti su 45 possibili e otto punti di vantaggio sul secondo posto, che in questo momento è il Milan. Mentre nella fase a gironi della UEFA Champions League ha chiuso al primo posto con 16 punti, superando anche la finalista dello scorso anno, il Liverpool. Negli ottavi di finale affronterà l’Eintracht Francoforte, partita che si giocherà tra febbraio e marzo dell’anno 2023.

Antalyaspor-Napoli, probabili formazioni

Antalyaspor (4-5-1): Uysal; Balci, Sari, Luyindama, Kudryashov, Vural; Nakajima, Fernando, Akyol, Larsson; Wright. Allenatore Nuri Sahin.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Jesus, Ostigard, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Elmas; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Allenatore Luciano Spalletti.

Dove vedere Antalyaspor-Napoli in TV



La partita di calcio Antalyaspor-Napoli in diretta tv con DAZN (inclusa in abbonamento) e in pay per view con Sky, con collegamenti pre-partita per scoprire

Antalyaspor-Napoli Streaming Gratis senza Roja Live

Sarà necessario quindi acquistare l'evento sul canale (numero 251 sul satellite).

Antalyaspor-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Non sarà disponibile in streaming tramite Sky Go come accade per tutti gli altri canali del pacchetto calcio in quanto sull'app non sono visibili gli eventi in Pay per View. A pagamento per tutti con NOW.

