Dopo più di tre mesi di solitudine, tra le profonde pareti dipinte di blu della Sala degli Stati, la Gioconda di Leonardo da Vinci incanterà nuovamente i visitatori a partire dal 6 luglio, quando il museo del Louvre riaprirà le sue porte a Parigi.

Le condizioni per avvicinarsi a La Gioconda saranno eccezionali

Alle normali misure di contenimento della folla, che si forme per ammirarla, verrà aggiunta altra sicurezza sanitaria a Parigi, per dispiegare la nuova fase di riapertura tra la fine di giugno e l’inizio di Luglio. Oltre al famoso museo c’è anche la Torre Eiffel, il monumento simbolico, meta di 7 milioni di visitatori all’anno, ma nel 2020, a causa del Covid-19, ne avrà molti meno.

E, sebbene con alcune eccezioni, quasi tutti dovranno percorrere i gradini delle scale, poiché gli ascensori non saranno disponibili a causa di problemi con le distanze troppo brevi da mantenere secondo le regole sanitarie.

Se, al culmine della pandemia, ci fossero anche quelli che, come l’uomo d’affari Stéphane Distinguin, arrivarono a speculare sulla vendita di La Gioconda e altri gioielli d’arte francese per coprire le perdite delle restrizioni, il capolavoro di Leonardo da Vinci torna alla ribalta e in tutto il suo splendore anche

nel periodo post-Covid-19.

Nel cuore del Louvre, al centro delle sale che ospitano i capolavori del Rinascimento italiano, La Gioconda avrà intorno alle sue barriere, percorsi e meccanismi per l’evacuazione della folla degna di una superstar. Inoltre, i visitatori devono indossare le mascherine, mentre è prevista una divisione tra la corsia per entrare nella Sala degli Stati e l’altra per uscire, per evitare il contatto tra le persone il meno possibile.

Riapre anche la Torre Eiffel di Parigi

La Torre Eiffel era stata chiusa cinque giorni prima dell’entrata in vigore delle restrizioni, anche perché il personale si era rifiutato di rischiare di esporsi. Ma per arrivare in cima, dove sono necessari ascensori più piccoli dal secondo piano, si dovrà aspettare almeno fino alla fine dell’estate. “Facciamo in un giorno quello che si faceva in un’ora”, hanno spiegato i dirigenti della Torre Eiffel, esaminando le 700 riserve dei festosi turisti brasiliani allineati in fila stavano sotto il sole.