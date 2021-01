Ultime Notizie » Coronavirus » Vignette e Frasi Divertenti sul Lockdown 3

#Lockdown3 è l’hashtag di tendenza sulle reti sociali in queste ore. La questione è che si sta parlando di un nuovo lockdown fino a Pasqua, primo su tutti il professore Crisanti. Un nuovo lockdown contro il Coronavirus come già succede in Germania e Regno Unito, potrebbe tutelare il paese dal COVID e dal collasso ciclico di ospedali con un aumento insorabile dei decessi. Ed ecco che allora nei social network esplode umorismo, frasi divertenti sul lockdown numero 3.