Grande successo del Museo Louvre virtuale di Parigi.

Il Louvre è noto per essere uno dei musei più famosi al mondo, anche a porte chiuse a causa della crisi che ha scatenato il Covid-19 nel mondo. Da quando ha moltiplicato le sue offerte su Internet, per compensare il blocco forzato del coronavirus, ha raccolto più di 10 milioni di visite virtuali in 71 giorni.

Non è ancora noto quando il museo parigino (chiuso dal 12 marzo) riaprirà, si spera nell’estate, a metà giugno. Nel frattempo, il suo team ha lavorato per offrire numerosi corsi virtuali ogni settimana in inglese. Principalmente a beneficio dei turisti americani, seguiti dai cinesi, che sono i più frequentati del museo dei simboli di Parigi. Nelle prime settimane, in particolare, si è registrato in media un picco di 330 mila visite al giorno.

Per Sophie Grange, vicedirettore della comunicazione per il Louvre, “la combinazione di smartphone e social network consacra il trionfo dell’immagine virtuale e i grandi musei non hanno altra scelta che sfruttare appieno questi mezzi per farsi conoscere a un pubblico più vasto, a casa”. Anche se la donna ha ammesso: “Combattiamo un po’ perché la grafica non è un’immagine e richiederebbe un vero incontro” con l’osservatore.

Tra gli strumenti di maggior successo c’è l’applicazione che offre un’esperienza di realtà virtuale, “Tete a tete con la Gioconda”, scaricata più di 10500 volte, e un nuovo servizio per i bambini (petitlouvre.louvre.fr), che riunisce storie animate corrispondenti alle opere del museo. Questa area virtuale per i più piccoli ha aggiunto 76 mila visite.