Ultime Notizie » Coppa del Mondo » Le vignette divertenti sulla eliminazione della Germania dai Mondiali del Qatar

La Germania è stata clamorosamente eliminata alla fase a gironi della Coppa del Mondo di calcio di Qatar 2022. Inultile la vittoria per 4-2 sulla Costa Rica: nel Girone E sono passate Giappone e Spagna. Non potevano mancare i memes sull’uscita di scena dei tedeschi, nonostante fossero a pari punti con la nazionale spagnola, a causa del differenza di gol. Le reazioni degli internauti, quindi, non si sono fatte attendere e hanno inondato le reti con un’ondata di meme e scherno per la tragica fine della squadra tedesca, che era tra le favorite alla vittoria finale.

Hanno buttato fuori la Germania pic.twitter.com/BlO6SaitD0 — Andrea🇧🇷🇵🇹 (@_andrea8_) December 1, 2022

Se io sono la Germania e vedo che al 90’ la Spagna sta ancora perdendo mi faccio 2 autogol e mando a casa anche loro. #GiapponeSpagna — GC 🇮🇹🇨🇭 (@KaiserPep7) December 1, 2022

Poche cose sono certe ma la goduria nazionale alla sconfitta della Germania è una di quelle #GiapponeSpagna #Germania pic.twitter.com/Hmp9CkDodk — 💎 𝐋 (@blackxnwhite) December 1, 2022

Chiedetemi come sto Chiedetemi come sto per la vittoria del Giappone è l’eliminazione della Germania #GiapponeSpagna pic.twitter.com/jpQD7lFiaw — Bea 🌻 (@beebTheFirst) December 1, 2022

Stesso discorso per il giappone che arriva primo battendo sia germania che spagna https://t.co/HibJNo3XmZ — Elena 🇧🇷🇷🇸🇪🇦💎 (@villaneveismo_) December 1, 2022