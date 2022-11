Ultime Notizie » Argentina » Spagna-Germania Streaming Gratis con Diretta Rai TV e RaiPlay

MONDIALI STREAMING – Spagna-Germania (potrebbe essere una finale), seconda partita per le due formazioni nel Gruppo E della Coppa del Mondo 2022, dove poche ore fa il Giappone ha perso contro Costa Rica 1-0. Con diretta streaming tv che inizia alle ore 20 di oggi, domenica 27 novembre 2022, Spagna e Germania si affrontano con umori differenti: la nazionale di Luis Enrique ha travolto 7-0 la formaizone del Costa Rica nel match di esordio mentre la Germania di Flick è stata battuta in rimonta dal Giappone. Classifica attuale: Spagna, Giappone e Costa Rica 3 punti, Germania 0 punti.

Spagna-Germania, le formazioni

Tutti gli occhi saranno puntati sui ragazzi prodigio, con il centrocampista spagnolo Gavi che è diventato il più giovane marcatore in un Mondiale dopo il leggendario Pelé nel 1958, segnando contro la Costa Rica. Lotterà per le luci dei riflettori assieme al prodigio tedesco Jamal Musiala, che punta a portare sul grande palcoscenico le sue prestazioni viste nelle competizioni nazionali, avendo segnato in questa stagione il quinto maggior quantitativo di gol nei primi cinque campionati europei (16 gol).

SPAGNA (4-3-3): Simòn; Carvajal, Rodri, Laporte, J Alba; Gavi, Busquets, Pedri; F Torres, Morata, Asensio. CT: Luis Enrique. A disposizione in panchina: Sanchez, Raya, Azpilicueta, P Torres, E Garcia, Balde, Guillamon, Koke, Llorente, Soler, Ansu Fati, N Williams, Pinto, Sarabia, Olmo.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Gundogan, Musiala; Muller. CT: Flick. A disposizione in panchina: Ter Stegen, Trapp, Klostermann, Ginter, Schlotterbeck, Bella Kotchap, Gunter, Brandt, Gotze, Hofmann, Sané, Adeyemi, Havertz, Moukoko, Fullkrug.

ARBITRO: Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra-De Vries. 4° Uomo: Kovacs.

La Spagna ha limitato la Costa Rica costringendola a non tirare mai nell’ultima partita, in quella che è stata solo la seconda volta dal 1966 che è successa una cosa simile in una partita di un Mondiale, dopo la stessa Costa Rica ai Mondiali in Italia nel 1990.

Spagna-Germania in Diretta TV

VAR: Van Boekel. Assistente VAR: Irrati (Italia).

La partita dei Mondiali Spagna-Germania in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita dallo Stadio Al Bayt Stadium (Al Khor) a partire dalle ore 19:45 di oggi, domenica 27 novembre 2022. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Spagna-Germania Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Spagna-Germania streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Spagna-Germania in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.