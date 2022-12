Ultime Notizie » Festa metaverso » Com’è andata la Festa nel Metaverso organizzata dall’Unione Europea

L’Unione Europea (UE) ha speso circa 387 mila Euro creando un metaverso dove il 29 novembre ha organizzato una festa virtuale. L’evento, con i suoi dj virtuali, avrebbe dovuto attrarre i giovani e consentire loro di essere coinvolti e istruiti nelle sue politiche di sviluppo, ma è stato un flop perché hanno partecipato solo sei persone, Testimone del flop è stato il giornalista Vincent Chadwick, una di queste sei persone presenti all’evento nel metaverso.

“Sono qui, al concerto di gala, nel metaverso da 387.000 euro del Dipartimento per gli aiuti esteri dell’Ue (…) Dopo gli sconcertanti colloqui iniziali con gli altri cinque umani che si sono presentati, sono solo”, ha scritto Chadwick su Martedì Su Twitter.

Secondo l’opinionista in un articolo per la piattaforma media Devex, il Dipartimento per gli aiuti esteri della Commissione europea aveva lanciato a metà ottobre un video promozionale sui social network del cosiddetto Global Gateway, uno “spazio digitale condiviso per incontrare persone nuovo e riflettere su questioni globali“.

Un portavoce dell’UE ha detto a Devex che il progetto metaverso era rivolto a un pubblico di età compresa tra i 18 ei 35 anni che si identifica come ‘neutrale’ nei confronti dell’Unione europea e non è ‘particolarmente coinvolto in questioni politiche’. In questo contesto, lo scopo del post promozionale era quello di stuzzicare la curiosità del pubblico target, principalmente su TikTok e Instagram, e incoraggiarlo a ‘mettersi in gioco’ e ‘aumentare la consapevolezza di ciò che l’UE sta facendo sulla scena mondiale’.

L’affluenza deludente alla festa di questa settimana era prevedibile, a giudicare dalle poche interazioni e dallo scetticismo generato dal video promozionale online, che presentava avatar futuristici che rimbalzavano al ritmo di musica elettronica attorno a un ambiente ‘naturale’ generato dal computer. Su Twitter la maggior parte dei commenti è stata negativa, criticando e deridendo le pessime animazioni, la grafica e la tecnologia utilizzata, visti gli alti costi del progetto.