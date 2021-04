Ultime Notizie » JpMorgan » Juventus vola in Borsa dopo l’annuncio della Superliga

Lunedì le azioni del Manchester United sono aumentate del 9% a Wall Street dopo aver annunciato la creazione della nuova Super League insieme ad altri club europei d’élite. Al di fuori di Wall Street, le azioni della Juventus sono salite fino al 13% alla Borsa di Milano mentre il Borussia Dortmund, che non ha annunciato la sua partecipazione in Super League, è salito del 12% sulla piazza tedesca. Alle 10:06 ora locale di New York, le azioni del team inglese, scambiato negli Stati Uniti con l’etichetta MANU, sono aumentate del 9,28% a $ 17,67.

Sei club inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur), tre italiani (Juventus, Inter e AC Milan) e tre spagnoli (Barcellona, ​​Real Madrid e Atlético de Madrid) sono i soci fondatori di questa nuova competizione di

Super League in Europa.

Da parte sua, la più grande banca degli Stati Uniti, JPMorgan, che ha confermato che finanzierà l’operazione, è scesa dello 0,35 per cento. La creazione della nuova Superlega è una risposta all’ “instabilità dell’attuale modello economico del calcio europeo” dovuta alla pandemia, hanno detto in un comunicato i fondatori. “Per anni, i club fondatori hanno mirato a migliorare la qualità e l’intensità delle competizioni europee esistenti e, in particolare, a creare un torneo in cui i migliori club e giocatori possano competere tra loro più frequentemente”, hanno aggiunto.