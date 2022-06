Ultime Notizie » esperimento » Video NASA: come suonano le immagini satellitari dei mari e degli oceani della Terra

Negli ultimi 18 mesi, due fratelli e ricercatori del Goddard Space Flight Center della NASA hanno sviluppato un programma online che “fonde” immagini a colori di mari e oceani, scattate da satelliti che osservano la Terra, con note musicali.

L’obiettivo dell’esperimento è offrire agli spettatori un’esperienza immersiva nelle immagini degli oceani marini che gli scienziati studiano quotidianamente nel tentativo di comprendere le complessità di un ecosistema ampio e mutevole.

“Volevamo raccontare una storia per apprezzare la connettività degli oceani della Terra attraverso questa esperienza sonora”, ha detto la scorsa settimana il co-creatore del progetto Ryan Vandermeulen. “Usiamo la musica perché è coinvolgente e dinamica e ci connette con un’ampia varietà di background”, ha aggiunto.

Come suona il Rio de la Plata?

L’esperienza sinfonica oceanografica inizia con un’immagine a colori del Río de la Plata, formato dall’unione dei fiumi Paraná e Uruguay, e situato nel cono meridionale d’America. Vandermeulen ha spiegato di essere rimasto colpito dalla complessità dell’area per i vortici che ha osservato nella baia e il grande pennacchio di sedimenti che sembravano spirali ovunque, e ha avuto un’idea: come suonerebbe questa foto?

“Ho iniziato estraendo i dati transazionali dalle immagini satellitari. Ho osservato i modelli dei canali rosso, verde e blu”, ha spiegato. Per utilizzare i dati, ha ridimensionato i singoli canali di colore e assegnato note musicali per esprimere i cambiamenti nell’immagine. “I dati stessi, li senti così come esistono. Le variazioni creano una tavolozza naturale per l’orecchio”, ha aggiunto.

Come suona il mare di Bering?

Dopo aver estratto i dati dalle immagini a colori, il ricercatore ha cercato un modo per fondere i dati con il suono e si è rivolto a suo fratello, Jon Vandemulen, che è un programmatore con esperienza nella produzione di musica digitale. Pertanto, è stata creata un’interfaccia che ha tradotto i dati in note musicali. Lo strumento è stato quindi ricostruito in modo che i dati tradotti potessero essere importati in una workstation audio digitale.

Il programma ha anche creato la musica per un’immagine satellitare a colori del Mare di Bering, catturando un vortice o un movimento circolare dell’acqua.

I fratelli si sono concentrati sui dati dei canali rosso, verde e blu della foto.

Come suona il Mar dei Coralli?

Alcuni satelliti per l’osservazione della Terra della NASA hanno rilevatori che agiscono come cellule coniche umane, sensibili a specifiche lunghezze d’onda della luce. Grazie a questa tecnologia, sono in grado di rilevare il colore dell’oceano con una risoluzione maggiore di quella che gli esseri umani sono in grado di vedere. Lo studio del colore degli oceani aiuta gli scienziati a comprendere meglio il fitoplancton e il loro impatto sul sistema terrestre.

Utilizzando il Mar dei Coralli, situato nell’Oceano Pacifico occidentale, i fratelli hanno creato una melodia incentrata sui dati di un anno provenienti dal satellite Aqua-MODIS, tratti da una serie di immagini globali medie di 32 giorni della clorofilla a-, una forma specifica di clorofilla utilizzata nella fotosintesi. Le 48 immagini raccolte mostrano le quattro stagioni dell’anno in Australia.

Come suona l’Oceano Indiano

Anche l’Oceano Indiano al largo dell’Australia nordoccidentale ha attirato l’attenzione di entrambi i fratelli. “Sembra un vortice di crema al caffè”, ha osservato Jon Vandemulen.

I dati consistevano in 31 giorni di immagini satellitari, che combinavano più lunghezze d’onda della luce che si rifletteva sulla superficie dell’oceano. “Era qualcosa di speciale”, ha detto il programmatore, rivelando che voleva provare qualcosa di diverso, quindi ha creato un modo per compensare i dati giornalieri. Il risultato fu una melodia ispirata al valzer.