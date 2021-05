Ultime Notizie » ginnastica » Simone Biles VIDEO: Incredibile Pericoloso Doppio Salto “Yurchenko Pike Vault”

VIDEO: La famosa ginnasta Simone Biles sorprende con un nuovo pericoloso salto, mai eseguito prima da una donna nelle competizioni

La celebre ginnasta americana Simone Biles è riuscita a eseguire un salto mai eseguito prima da una donna nelle competizioni ufficiali.

In un video pubblicato sui social network la famosa ginnastia USA di 24 anni, esegue il pericoloso doppio salto “Yurchenko pike vault” quasi perfettamente durante un allenamento sul podio per la competizione americana US Classic, tenutasi questo sabato a Indianapolis (Indiana).

Dopo l’allenamento, la ginnasta ha affermato di essere “molto nervosa” mentre si preparava per il salto. “Ho pensato: okay, l’ho fatto così tante volte. Lo faccio da mesi. Ecco perché mi sentivo preparata e sapevo di essere preparata, era solo il primo atterraggio lì nella sabbia”.

L’allenatore di Simone Biles Laurent Landi ha dichiarato a febbraio che il salto è molto “impegnativo” e pericoloso, aggiungendo che le ginnaste possono subire lesioni alla caviglia.