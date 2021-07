Ultime Notizie » meteorite » Meteorite illumina cielo di Norvegia

Una meteora “insolitamente grande” ha stordito i residenti della Norvegia meridionale domenica sfrecciando nel cielo con un breve spettacolo di luce e un rombo prima che l’oggetto spaziale apparentemente si schiantasse vicino a Oslo.

Video del meteorite in Norvegia

Le prime segnalazioni dell’avvistamento sono apparse di prima mattina nella capitale norvegese e nei dintorni. Diverse telecamere di sicurezza hanno catturato il fenomeno da più punti e i video del meteorite sono stati ampiamente diffusi su Internet.

Meteor lyser opp i Oslo, Norge – Meteor Lights Up in Oslo, Norway #Meteor

Long Version:https://t.co/sN3ZyqXwJu pic.twitter.com/FI9y0KgoNz — Fish News (@FishNewsChannel) July 25, 2021

Le immagini catturate a Oslo mostrano una palla di fuoco che cade dal cielo e si ingrandisce fino a esplodere quando tocca il suolo. Anche nelle città di Holmestrand e Trondheim, i testimoni hanno visto un lampo luminoso che ha illuminato le città.

Norveç’in başkenti Oslo yakınlarında bir ormana düştüğü tahmin edilen meteor, başkent ve çevresinde geceyi gündüze çevirdi. pic.twitter.com/DFkeXTo2Qj — NAYN (@Nayn_Co) July 25, 2021

Gli specialisti che hanno analizzato il materiale grafico per cercare di individuarne l’origine e il luogo dell’impatto suggeriscono che si sia schiantato in una vasta area boschiva denominata Finnemarka, situata a circa 60 chilometri dalla capitale. Tuttavia, finora non è stata trovata alcuna traccia e le attività di ricerca potrebbero richiedere fino a 10 anni.

Si stima che la meteora abbia viaggiato a una velocità compresa tra i 15 ei 20 chilometri al secondo, illuminando il cielo per circa sei secondi. L’esperto Morten Bilet:

“Quello che abbiamo avuto la scorsa notte era una grande roccia che probabilmente stava viaggiando tra Marte e Giove, che è la nostra cintura di asteroidi. E mentre entra [nella Terra] a tutta velocità, lascia un ruggito, una luce e una grande emozione tra di noi [gli scienziati] e alcuni temono tra gli altri”.

Rumbling meteor lights up Norway; part of it may have landed near Oslohttps://t.co/OWmHZHdnwh pic.twitter.com/oxj8lYPcnG — Robert Falla-Louvét 🔭🪐🚀 (@lanerobertlane) July 25, 2021

Alcuni testimoni oculari hanno anche affermato di aver sentito un vento più forte e che il fenomeno ha causato anche un’onda di pressione. Tuttavia, le autorità locali non hanno segnalato danni o feriti legati all’evento.