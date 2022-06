Ultime Notizie » meteorite » Misteriosi Oggetti Spaziali nei cieli di Spagna e Nuova Zelanda

Martedì mattina tutti con gli occhi puntati al cielo quando gran parte della popolazione spagnola dopo aver assistito a una serie di palle di fuoco che si muovevano lentamente nel cielo. Molte persone si sono rivolte ai social media per condividere foto e video, ipotizzando che le luci brillanti potessero essere meteoriti, detriti di comete o oggetti di origine extraterrestre. Ma a causa della controversia causata dall’avvistamento, gli esperti hanno affermato che la spiegazione più probabile era che si trattava dei resti di un razzo cinese lanciato nello spazio all’inizio di giugno.

José María Madiedo, dell’Istituto Andaluso di Astrofisica, ha affermato che lo stadio superiore del razzo Long March-2F, lanciato in orbita come parte di una missione verso la nuova stazione spaziale Tiangong, è rientrato nell’atmosfera terrestre. Si è poi rotto in più frammenti che sono diventati incandescenti, facendo vedere una serie di palle di fuoco sopra Malaga, Siviglia, Huelva e Granada.

Uno dei testimoni ha registrato il relitto che illuminava il cielo notturno di Fuengirola poco dopo la mezzanotte di martedì mattina. Gli astronomi hanno detto che le palle di fuoco sarebbero state visibili anche molto più a nord, in luoghi come Toledo, Madrid e Valladolid. Madiedo ha aggiunto che i detriti del razzo si sono poi spostati a nord-est, su Tetouan, in Marocco, prima di continuare nel Mediterraneo. Lì, a circa 100 chilometri dalle coste dell’Algeria e di Murcia, le palle di fuoco sono scomparse.

Ma ci sono stati molti internauti che non hanno creduto alla versione offerta dall’Istituto di Astrofisica dell’Andalusia, sottolineando che il misterioso oggetto si muoveva a una velocità follemente elevata e in orizzontale, molto diverso dal comportamento di quelli che dovrebbero essere i resti di un razzo.

Acabo de grabar esto en el cielo de Sevilla. ¿Alguien sabe si es una estrella fugaz XL o aliens de excursión? pic.twitter.com/KTnESSAOtj — gerardo tecé (@gerardotc) June 20, 2022

Strano avvistamento anche in Nuova Zelanda

E come se non bastasse, l’avvistamento della Spagna è avvenuto pochi giorni dopo un altro strano fenomeno nei cieli, questa volta in Nuova Zelanda.

Una misteriosa formazione a spirale di luce nel cielo notturno ha suscitato ogni sorta di voci, inclusa la possibilità di un’invasione aliena.

Tuttavia, il professor Richard Easther, fisico dell’Università di Auckland, ha offerto una risposta molto più semplice. Ha spiegato che la misteriosa spirale proveniva da un booster dello SpaceX Falcon 9 che aveva appena lanciato un satellite nello spazio. Mentre il razzo ruotava per scaricare il carburante, creava una scia di vapore che rifletteva la luce solare e produceva un visibile vortice blu che, secondo testimoni, si muoveva nel cielo notturno.

La spirale ha illuminato il cielo sopra Nelson, una città sulla punta dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda, e si è spostata di 750 chilometri a sud verso l’isola di Stewart verso le 19:30 di domenica. Il presunto razzo a due stadi era stato lanciato domenica mattina dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, USA.

C’è anche da aggiungere che non è la prima volta che un fenomeno simile compare nei nostri cieli. Diversi posti nel mondo hanno vissuto strani eventi nel cielo e sia l’oggetto misterioso in Spagna che la luce inspiegabile in Nuova Zelanda sono le ultime aggiunte a quell’elenco selezionato.

Forse gli astronomi hanno ragione, e si tratta di resti di razzi, oppure può darsi che la sua origine sia extraterrestre. Ma c’è una terza possibilità, ed è che sono legati a un’anomalia interstellare. Durante un recente studio sul tasso di espansione dell’universo, i ricercatori della NASA hanno scoperto che “qualcosa di strano” sta accadendo nel cosmo che non può essere spiegato dalla scienza moderna.

Cosa ne pensi di tutti questi misteriosi fenomeni che stanno accadendo nei nostri cieli? Razzi, alieni o anomalie spaziali?