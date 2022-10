Ultime Notizie » Come vedere Verona Udinese Streaming » Verona-Udinese Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV. Opzione Roja Live?

Dove vedere Verona-Udinese Streaming Gratis. Alle 20:45 di oggi lunedì 3 ottobre si gioca allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona, posticipo che chiude l’8° turno del campionato di Serie A. Il pericolante Verona di Cioffi, terzultimo in classifica con 6 punti e reduce da due sconfitte consecutive, sfida la sorpesa Udinese di Sottil che invece viaggia a tutta birra e capace di vincere cinque partite su sette, incluse quelle contro Inter (3-1, la più recente) e Roma (4-0). Vincendo anche questa sera i bianconeri rimarrebbero a 1 punto di distanza dalla coppia di testa formata da Napoli e Atalanta (20 punti). Di seguito le informazioni per vedere Verona-Udinese streaming gratis e video live tv.

⚽ Verona-Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni

Lorenzo Montipò del Verona deve ancora mantenere la porta inviolata in questa stagione di campionato, ma ha mantenuto due porte inviolate (record personale alto parimerito) nell’arco delle sue quattro partite contro l’Udinese in Serie A. Il regista della squadra ospite Roberto Pereyra potrebbe rovinargli la festa avendo segnato tre gol contro il Verona (record alto personale).

⚽ Le probabili formazioni di Verona-Udinese

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry. Allenatore: Cioffi. A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Terracciano, Cabal, Magnani, Hongla, Hrustic, Verdi, Cortinovis, Djuric, Piccoli, Kallon.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Nuytinck, Ebosse, Guessand, Abankwah, Ebosele, Ehizibue, Arslan, Jajalo, Samardzic, Success, Nestorovski.

Arbitro: Minelli di Varese. Assistenti: Baccini-Colarossi.

⚽ Dove vedere Verona-Udinese in TV

IV Uomo: Sozza. VAR: Marini. Assistente VAR: Prenna.

Verona-Udinese diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca DAZN affidata al duo Gabriele Giustiniani e Emanuele Giaccherini.

Partita allo stadio Carlo Castellani disponibile per la visione anche attraverso l’emittente satellitare Sky con Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Qui, a raccontare il match ci saranno Dario Massara e Giancarlo Marocchi.

⚽ Come guardare Verona-Udinese Streaming Gratis



Verona-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Gratis per gli abbonati a Sky Go, a pagamento per tutti con NOW. Quest’ultimo è il servizio on demand offerto da Sky anche agli utenti che acquistano il Pass Sport. La partita non si può vedere su Roja TV perchè considerata illegale in Italia.

⚽ Alternative per la visione di Verona-Udinese streaming online

Alternative per vedere Verona-Udinese non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Roja Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Verona-Udinese Roja Live“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.