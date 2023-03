Dove vedere Udinese-Milan Streaming Gratis. La partita del 27° turno del campionato di Serie A tra Udinese e Milan si terrà alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 18 marzo 2023 presso la Dacia Arena. Il Milan si prepara per la sfida contro l’Udinese, dopo aver pareggiato contro la Salernitana e dovendo fare a meno di Theo Hernandez e Giroud squalificato. La partita potrebbe dare un vantaggio al Diavolo, in quanto Lazio e Roma si affronteranno nel derby della Capitale e l’Inter ospiterà la Juventus. L’Udinese ha pareggiato 36 volte contro il Milan nella sua storia in Serie A, con 42 vittorie rossonere e 17 vittorie friulane. La squadra di Sottil ha recentemente vinto contro l’Empoli dopo la trasferta a Genova contro la Sampdoria del 22 gennaio. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere la partita Udinese-Milan streaming e tv.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan di oggi

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Sottil. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Masina, Buta, Guessand, Samardzic, Pafundi, Semedo, Success, Thauvin, Nestorovski.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo-Touré; Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Calabria, Kjaer, Florenzi, Pobega, Krunic, Adli, Vranckx, De Ketelaere, Origi, Rebic.

Arbitro: Doveri di Roma.

Come vedere Udinese-Milan in TV Live



Udinese-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213), visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Se avete dato disdetta DAZN Sky diventa difficile vedere la partita in Italia.

Udinese-Milan streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW.