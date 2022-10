Ultime Notizie » Intelligenza artificiale » Tesla: Super Computer Dojo per l’apprendimento automatico dell’intelligenza artificiale (VIDEO)

Tesla ha presentato l’ultima versione del suo supercomputer Dojo per l’apprendimento automatico dell’intelligenza artificiale (AI) durante un evento chiamato Artificial Intelligence Day, tenutosi venerdì scorso presso la sua sede a Palo Alto, in California. Secondo quanto riferito, il sistema è così potente da aver persino interrotto la rete elettrica della città durante la sua presentazione.

L’azienda guidata da Elon Musk possiede già un supercomputer basato su GPU NVIDIA, uno dei più potenti al mondo. Tuttavia, Dojo è costruito su misura dall’azienda sulla base di chip sviluppati dalla stessa casa automobilistica e adattati alle sue esigenze. Il dispositivo aumenterà la capacità di addestrare reti neurali artificiali e dati video, che è fondamentale per la tecnologia di visione artificiale, la spina dorsale del sistema di guida autonoma per i veicoli elettrici Tesla.

Alla presentazione, l’azienda ha rivelato i progressi compiuti con il programma Dojo nell’ultimo anno, passando da un chip wafer a un vassoio di sistema completo e una custodia. Ciascuno dei vassoi, contenente sei wafer, equivale a “3 o 4 rack di supercomputer completamente caricati”, afferma l’azienda. Al momento, Tesla sta sviluppando e testando l’infrastruttura necessaria per assemblare diversi armadi per creare il primo Dojo Exapod.

Per quanto riguarda le sue specifiche, il supercomputer dispone di 1.1 exaFLOPS, ovvero è ipoteticamente in grado di eseguire più di 1 trilione di operazioni in virgola mobile al secondo, 1,3 TB di SRAM (memoria ad accesso casuale statico) e 13 TB di DRAM (memoria ad accesso casuale dinamico) larghezza di banda.