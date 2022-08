Dove vedere Salernitana-Roma Streaming Gratis. Continua oggi domenica 14 agosto la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/23. La Roma di Dybala e Mourinho è ospite della Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno con fischio d’inizio questa sera alle ore 20:45 italiane.

Nella scorsa stagione, la squadra di Nicola si è salvata dalla retrocessione e quest’anno riparte con nomi illustri come Candreva e l’ex Roma Fazio. Dall’altra parte ci sono le grandi ambizioni dei giallorossi di Mourinho, i quali, dopo il successo in Conference League e l’ottima campagna acquisti, vuole puntare a qualcosa di più. Tra l’altro la Roma è la squadra che ha vinto più partite in A contro la Salernitana: cinque nei sei precedenti, i granata hanno strappato soltanto un successo contro i giallorossi. Di seguito le informazioni per vedere la partita Salernitana-Roma in video streaming gratis e diretta live tv.

José Mourinho è imbattuto all’esordio stagionale delle sue squadre in Serie A; dopo i due pareggi dell’Inter, contro la Sampdoria nel 2008 e il Bari nel 2009, un successo alla guida della Roma contro la Fiorentina nel 2021.

Salernitana-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

José Mourinho è l’allenatore con cui Nemanja Matic ha collezionato più presenze (118) in carriera in Premier League. Inoltre, Matic è il 2° centrocampista che ha giocato più partite (118) con José Mourinho allenatore nei maggiori cinque maggiori campionati europei, dopo Frank Lampard (140).

⚽ Le probabili formazioni di Salernitana-Roma

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Candreva, L. Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bohinen, Bradaric, Lovato.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Zalewski; Paulo Dybala, Zaniolo; Abraham.

Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Darboe.

Arbitro: Sozza della sezione di Seregno.

Il primo gol di Tammy Abraham in Serie A è arrivato contro la Salernitana, il 29 agosto 2021, allo stadio Arechi. Soltanto Ciro Immobile ha segnato più reti (15) rispetto all’attaccante inglese (11) nelle gare in trasferta della scorsa stagione nel torneo.

⚽ Dove vedere Salernitana-Roma in TV

Salernitana-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata dalla coppia Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. La gara rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

⚽ Salernitana-Roma Streaming Gratis

Salernitana-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Salernitana-Roma Streaming

Alternative per vedere la partita Salernitana-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Per sicurezza e anominato online usa una navigazione VPN.