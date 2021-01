Ultime Notizie » australia » Contenuti originali: Australia non si arrende alle minacce di Google

Google ha minacciato venerdì di disattivare il suo motore di ricerca in Australia se il governo avesse approvato una nuova legislazione che lo costringe a a pagare i media per il diritto di utilizzare il suo contenuto originale. La sensazione è che il recente accordo firmato da Google per pagare gli editori francesi, abbia aperto una nuova breccia sul futuro di questa regolamentazione a livello mondiale.

Il governo australiano è fermo riguardo alle sue politiche nazionali nell’arena digitale e ha ribadito che non intende cedere alle minacce dei giganti della tecnologia di smettere di servire nel loro paese se approveranno una legge che li costringerà a pagare i media per il diritto di utilizzare il suo contenuto.

“Inevitabile che i giganti digitali paghino per i contenuti originali”

Il ministro del Tesoro australiano Josh Frydenberg ha dichiarato domenica che “sembra che i giganti digitali si siano fatti un disservizio la scorsa settimana quando hanno minacciato apertamente e pubblicamente il pubblico australiano di ritirarsi dall’Australia”. “La nostra posizione è molto chiara”, ha continuato il ministro. “La mia opinione è che sia inevitabile che i giganti digitali paghino per i contenuti originali”.

“Continuano a spostare i pali degli obiettivi e se i clic sui contenuti multimediali sono una percentuale così piccola dei loro clic di ricerca totali, alla fine gli arbitri indipendenti scopriranno che dovrebbe riflettere quel pagamento per i contenuti,

riflettendo il vantaggio per Google e Facebook di avere quel contenuto multimediale sul sito”, ha affermato Frydenberg.

Il ministro australiano ha affermato che il codice di condotta vincolante che le autorità del paese intendono adottare per regolare le relazioni tra i media e piattaforme come Google e Facebook è “un codice leader a livello mondiale che è equo, tenendo conto dello scambio di valore reciproco, il vantaggio dei giganti digitali, così come il vantaggio dei media tradizionali”.

La minaccia di Google in Australia

Google venerdì ha minacciato di disabilitare il suo motore di ricerca in Australia se il governo approva la nuova legislazione, affermando che è “impraticabile” nella sua forma attuale. Inoltre, costituirebbe un “precedente insostenibile” per il business dell’azienda e per l’economia digitale.

Tuttavia, lo scorso anno Google ha pagato solo $ 59 milioni di tasse sulle società, mentre il suo reddito ha superato i $ 4 miliardi, osserva il portale News.com.au.