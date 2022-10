Ultime Notizie » bologna » Napoli-Bologna Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Napoli-Bologna Streaming Gratis. Per la decima giornata di Serie A, gli azzurri di Spalletti ospitano gli uomini guidati da Thiago Motta. Si gioca al Maradona oggi domenica 16 ottobre 2022 alle ore 18 italiane. Napoli (23 punti) in un momento d’oro visto che arrivano dal doppio poker tra Italia ed Europa rifilato rispettivamente a Cremonese ed Ajax. Il Napoli oggi vuole vincere per rispondere alla vittoria dell’Atalanta di ieri sul Sassuolo e rimanere primo in classifica. Dopo che è arrivato Thiago Motta in panchina al posto di Mihajlovic, il Bologna (7 punti) non ha dato ancora la tanto attesa scossa.

Spalletti (Napoli): “Prima di tutto hanno una grande rosa, hanno tanti calciatori davanti, hanno comunque Barrow, Zirkzee che viene dal Bayern, stava fuori perché c’era Arnautovic, sono giocatori forti, sarà una partita che avrà le sue complicazioni e quindi dovremo giocare allo stesso modulo al di là dei moduli e di chi giochi, dovremo andargli a prendere palla e portarla e tenerla lassù”. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Bologna streaming gratis e video live tv.

⚽ Napoli-Bologna Streaming Live: ultime notizie formazioni

Osimhen si gioca il posto con Raspadori al centro del tridente insieme a Politano e Kvara. Fuori due settimane Anguissa. In difesa Juan Jesus favorito su Ostigard per sostituire Rrahmani. Occhi puntati su Arnautovic, alle prese con un lieve mal di schiena. In preallarme Zirkzee. Barrow dovrebbe recuperare e partire in panchina. Fastidio al ginocchio per Soumaoro.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Oliveira, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Lozano, Zerbin, Gaetano, Osimhen, Simeone.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebisher, Dominguez, Barrow; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Raffaelli, Sosa, Soumaoro, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Soriano, Orsolini, Sansone, Raimondo.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

⚽ Dove vedere Napoli-Bologna in TV

Assistenti: Raspollini e Affatato. IV uomo: Ayroldi. Var: Valeri. Assistente Var: Abbastista.

Napoli-Bologna diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Napoli-Bologna anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca DAZN di Napoli-Bologna è affidata a Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi (al commento tecnico).

Il Napoli vanta sia il difensore che ha creato più occasioni per i compagni su azione (Giovanni Di Lorenzo, 14), che il secondo difensore per occasioni create per i compagni in generale includendo le palle inattive (Mario Rui, 20, dietro soltanto a Cristiano Biraghi, 30, della Fiorentina).

⚽ Napoli-Bologna Streaming Gratis senza Rojadirecta



Napoli-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Andrea Cambiaso è l’unico difensore del Bologna ad aver collezionato nove presenze in questo campionato: il suo unico gol in Serie A è arrivato proprio contro il Napoli, nella partita persa 2-1 con la maglia del Genoa il 29 agosto 2021.

⚽ Alternative per guardare Napoli-Bologna streaming online

Alternative per vedere Napoli-Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Napoli-Bologna Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.