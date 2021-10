Aggiornamento Verona-Juventus Streaming Gratis. Ecco le formazioni ufficiali. Tra le assenze del Verona spiccano quelle di Ilic e Frabotta, ex del match. La Juve, invece, deve fare a meno di Chiesa, Kean e Ramsey. Oltre a loro mancherà Rugani, fermato in mattinata da una gastroenterite.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore Allegri.

Dove vedere Verona-Juventus Streaming Gratis. Formazioni pronte per oggi sabato 30 ottobre 2021 alle ore 18 italiane per la 11a giornata di Serie A 2021-22. Al Bentegodi la Juve di Allegri cerca il pronto riscatto dopo il brutto colpo d’arresto in casa contro il Sassuolo in settimana. E purtroppo anche in casa del Verona dovrà fare i conti con le statistiche: la Juventus non è riuscita a vincere nelle ultime tre sfide contro il Verona in Serie A (2N, 1P). Di seguito le informazioni per vedere la partita Verona-Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

La Juventus ha segnato in tutte le ultime 16 partite di campionato contro il Verona, tra le squadre attualmente in Serie A ha una striscia più lunga solamente contro Torino (21) e Lazio (17).

⚽ Dove vedere Verona-Juventus Diretta TV

Verona-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Dario Marcolin.

⚽ Verona-Juventus Streaming Gratis

Verona-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Verona-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Max Allegri (Juve): “Ci sono momenti nella vita in cui non si può né sempre vincere né sempre perdere. Noi siamo in un momento in cui bisogna stare in silenzio, lavorare, cercare di fare risultati migliori, migliorare alcune situazioni. Il calcio è bello perché dopo la partita parlano tutti. È molto semplice, se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi purtroppo… In questo momento dobbiamo riuscire a diventare dei bravi ragazzi”.

Nella Juventus De Sciglio fuori un mese: lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. Bernardeschi c’è, dubbio Kean.

⚽ Le probabili formazioni di Verona-Juventus

Forfeit dell’ultima ora per, designato titolare da Allegri per la partita di Verona. Un’indisposizione nelle ultime ore (febbre e vomito) lo rendono indisponibile, Allegri punta sulla coppia Bonucci-Chiellini.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, Casale, Cetin, Cancellieri, Ruegg, Ceccherini, Sutalo, Bessa, Hongla, Ilic, Lasagna, Kalinic. Indisponibili: Frabotta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

La prima marcatura multipla di Giovanni Simeone in Serie A è arrivata proprio contro la Juventus, nel novembre 2016 con la maglia del Genoa; ai bianconeri in generale ha realizzato quattro reti e ha fatto meglio solamente contro il Torino e Lazio nella competizione.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Perin, De Ligt, Pellegrini, McKennie, Bernardeschi, Locatelli, Kulusevski, Kaio Jorge. Indisponibili: Chiesa, De Sciglio, Kean, Ramsey. Squalificati: -. Diffidati: nessuno.

Paulo Dybala ha realizzato tre degli ultimi sei gol segnati dalla Juventus al Bentegodi in Serie A contro il Verona (Matuidi e due di Cristiano Ronaldo gli altri tre gol nel parziale).

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Margani e Scatragli. Quarto uomo: Cosso. Var: Valeri. Ass. Var: Valeriani.

Alternative per vedere Verona-Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Verona-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.