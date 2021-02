Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA Verona-Juventus Streaming Spezia-Parma Gratis, dove vederle Oggi TV. Alle 18 Bologna-Lazio

Dove vedere le partite di calcio in tv: Verona-Juventus, Bologna-Lazio, Spezia-Parma e tutte le partite di oggi sabato 27 febbraio 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

11:00 Milan-Ascoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Viterbese-Palermo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Napoli-Sassuolo (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

12:30 Pink Bari-Milan (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn)

13:00 Empoli-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

13:00 Bordeaux-Metz (Ligue 1) – Dazn

13:00 Manchester City-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Pordenone-Ascoli (Serie B) – Dazn

14:00 Cosenza-Chievo (Serie B) – Dazn

14:00 Cremonese-Frosinone (Serie B) – Dazn e Dazn1

14:00 Pisa-Vicenza (Serie B) – Dazn

14:00 Pescara-Lecce (Serie B) – Dazn

14:00 Spal-Reggina (Serie B) – Dazn

14:00 Eibar-Huesca (Liga) – Dazn.

15:00 Diretta Spezia-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

La 24a giornata di Serie A mette di fronte due squadre che, rispetto alle previsioni di inizio campionato, hanno ribaltato le loro sorti. Lo Spezia neopromosso sta sorprendendo tutti, andando verso una salvezza tranquilla; il Parma si trova in una situazione di assoluta difficoltà. L’arbitro sarà il signor Daniele Orsato della sezione di Schio.

Diretta Spezia Parma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Francavilla-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catanzaro-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

15:00 Sambenedettese-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Gubbio-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Novara-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Imolese-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bari-Foggia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cavese-Potenza (Serie C) – Eleven Sports e E Sky Sport Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Matelica-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

15:15 Soyaux-Lione (Division 1 Feminine) – Dazn

15:30 Bayern-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Monza-Cittadella (Serie B) – Dazn

16:00 West Bromwich Albion-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Siviglia-Barcellona (Liga) – Dazn

17:00 Digione-Psg (Ligue 1) – Dazn

17:30 Feralpisalò-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pro Patria-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Perugia-Modena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Turris-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 254 Satellite)

18:00 Diretta Bologna-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Dopo le fatiche in Champions League, la Lazio torrna a pensare al campionato e alla corsa verso la prossima Champions League. I biancocelesti sfidano il Bologna allo stadio Dall’Ara, nella 24a giornata di Serie A. Il Bologna non vince contro la Lazio in Serie A da marzo 2012 (7N, 8P): i rossoblù hanno una striscia negativa aperta più lunga solamente contro la Juventus (17).

Diretta Bologna Lazio sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Entella-Brescia (Serie B) – Dazn e Dazn1

18:30 Alaves-Osasuna (Liga) – Dazn

18:30 Lipsia-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Leeds-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Verona-Juventus (Serie A) – Dazn e Dazn1

Dopo aver ritrovato la vittoria nel match casalingo contro il Crotone, la Juventus va alla caccia di continuità a Verona nell’anticipo della 24. I bianconeri sono di scena sul complicato campo dell’ Hellas Verona , che ultimamente ha riservato molte insidie alla squadra campione d’Italia.

Diretta Verona Juventus trasmessa da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Getafe-Valencia (Liga) – Dazn

21:00 Newcastle-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Dove vedere le partite di calcio streaming e diretta tv

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Sky Go (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su Rai Play (link > www.raiplay.it) e relativa app. I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.