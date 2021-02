Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Verona-Juventus risultato 1-1 con CR7 Ronaldo e Barak, Pirlo non decolla

DIRETTA VERONA-JUVE – L’anticipo del sabato sera della 24a giornata di Serie A al Bentegodi Verona Juventus è terminata con il risultato di 1-1. CR7 Cristiano Ronaldo realizza al 49′ il suo 20 esimo gol in campionato e porta in vantaggio la Vecchia Signora, ma Barak al 77′ pareggia, un gol che mette pressione ai Bianconeri che soffrono nel finale con la traversa colpita da Lazovic. La Juve, con una partita in meno da recuperare, si portano a 46 punti in classifica, a -3 dal Milan (domani c’è Roma-Milan), a -7 dall’Inter (domani c’è Inter-Genoa), e rischia il suo terzo posto con la Roma a +2 che in caso di vittoria sul Milan la supererebbe.

VERONA-JUVENTUS risultato esatto finale 1-1

Marcatori gol: 49′ Cristiano Ronaldo (J), 77′ Barak (V).

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni (84′ Dawidowicz), Sturaro (67′ Ronaldo Vieira), Ilic (46′ Veloso), Dimarco (52′ Lazovic); Barak, Zaccagni (84′ Bessa); Lasagna. All. Juric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa (86′ Di Pardo), Bentancur, Rabiot, Ramsey (68′ McKennie), Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

Ammoniti: Ramsey (J), De Ligt (J), Barak (V), Dawidowicz (V).