Dove vedere le partite di calcio in tv: Verona-Juventus, Atalanta-Lazio, Torino-Sampdoria e tutte le altre di oggi sabato 30 ottobre 2021. Di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

11:00 Verona-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Empoli-Lazio (Serie A Femminile) – Timvision

13:00 Cagliari-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:30 Leicester-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

14:00 Elche-Real Madrid (Liga) – DAZN

14:30 Inter-Juventus Women (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su DAZN), La7, La7D e Timvision

15:00 Diretta Atalanta-Lazio (Serie A) – DAZN

Atalanta-Lazio si giocherà al Gewiss Stadium sabato 30 ottobre 2021. Il calcio d’inizio della sfida tra orobici e biancocelesti è fissato per le ore 15. L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime sei partite interne di Serie A (2N, 3P), dopo aver trovato il successo in tutte le precedenti sette. La Lazio di Sarri pur essendo andata al tiro solo 119 volte finora (13° dato di questa Serie A), è terza dietro a Inter e Napoli per tiri nello specchio della porta (53): con il 57.6%, infatti, vanta la miglior percentuale di tiri in porta del campionato in corso.

Diretta Atalanta-Lazio sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

15:30 Union Berlino-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

16:00 Liverpool-Brighton (Premier League) – Sky Sport Uno

16:00 Newcastle-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Siviglia-Osasuna (Liga) – DAZN

18:00 Diretta Verona-Juventus (Serie A) – DAZN

Verona-Juventus si disputerà sabato 30 ottobre 2021 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Calcio d’inizio fissato alle ore 18. La Juventus non è riuscita a vincere nelle ultime tre sfide contro il Verona in Serie A (2N, 1P), in Serie A solamente contro l’Atalanta ha una striscia negativa aperta altrettanto lunga (tre partite senza vittorie anche con i bergamaschi). La Juventus ha segnato in tutte le ultime 16 partite di campionato contro il Verona, tra le squadre attualmente in Serie A ha una striscia più lunga solamente contro Torino (21) e Lazio (17).

Diretta Verona-Juventus sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

18:30 Tottenham-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Valencia-Villarreal (Liga) – DAZN

18:30 Eintracht-Lipsia (Bundesliga) – Sky

20:45 Diretta Torino-Sampdoria (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Sport Uno19:38 Inter Miami-New York City (Mls) – DAZN

La sfida Torino-Sampdoria è in programma oggi sabato 30 ottobre 2021 con calcio d’inizio fissato per le ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino. La Sampdoria ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro il Torino (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 (7N, 4P). Il Torino ha subito gol in tutte le ultime cinque gare interne contro la Sampdoria in Serie A: solo una volta i granata non hanno mantenuto la porta inviolata per sei partite casalinghe consecutive contro i blucerchiati nella competizione, tra il 1987 e il 1993.

Diretta Torino-Sampdoria sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Barcellona-Alaves (Liga) – DAZN

21:38 Real Salt Lake-San Josè Earthquakes (Mls) – DAZN

22:08 New York Red Bulls-Montreal (Mls) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

