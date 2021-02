Ultime Notizie » app » Facebook lancia App per Rapper stile TikTok

Il team NPE di Facebook ha lanciato una nuova applicazione con una dinamica simile a TikTok, ma con una particolarità. BARS è il nome di questa app che combina una serie di funzioni per creare e condividere rap in modo semplice e divertente.

Nuova app Facebook nello stile di TikTok

Questa nuova proposta del team di Facebook è pensata per i rapper che cercano uno strumento semplice per creare la loro musica e condividerla nei video. Se dai un’occhiata alle immagini dell’app vedrai che ha un’interfaccia simile a TikTok … video verticali e con la stessa distribuzione delle opzioni principali. L’idea è che gli utenti trovino tutto ciò di cui hanno bisogno nell’app per pubblicare i loro video rap, dalla composizione della canzone alla pubblicazione di un video di 60 secondi.

Quindi troveranno una raccolta di centinaia di ritmi da includere nel video, filtri audio ed effetti vocali per dare un tocco speciale al mix. D’altra parte, se l’utente al momento non si sente ispirato, troverà un aiuto nell’applicazione. Uno di questi è quello che si trova all’interno della “Modalità Sfida” in cui vengono offerte 8 parole come suggerimento a caso.

Quindi, in questo stile libero, l’utente può scegliere le parole che lo ispirano per comporre i testi rap seguendo una struttura definita. E un altro extra che l’app offre è che suggerisce le rime mentre l’utente scrive i testi.

Per facilitare agli utenti l’accesso alle funzioni di cui hanno bisogno per creare, in base al loro livello di esperienza, l’app permette di indicare se sei un principiante, intermedio o avanzato. E per rendere professionale la mini produzione video, puoi anche aggiungere alcuni filtri visivi. Quindi questa app diventa una combinazione di strumenti con alcune funzioni professionali per chi vuole creare o sperimentare con il rap. E una volta terminato il video possono salvarlo nella galleria mobile o condividerlo sulle diverse piattaforme social. Puoi vedere alcuni esempi di questi video su Instagram.

Al momento, questa app iOS è disponibile solo per un gruppo limitato di utenti negli Stati Uniti, ma sperano di estenderla a più persone in futuro.