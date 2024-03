Ultime Notizie » Come vedere Italia Venezuela Streaming » Venezuela ITALIA Streaming Gratis, dove vedere in TV la partita amichevole

Dove vedere Venezuela-Italia Streaming Gratis. La Nazionale italiana si prepara per affrontare il Venezuela in un’amichevole a Miami, in vista dell’Europeo in Germania. Il CT Spalletti proverà diversi schieramenti, incluso un 3-4-3 con Chiesa, Pellegrini e Retegui in attacco. La squadra vuole mostrare un buon gioco e ha ricevuto la visita di Sinner, impegnato anch’egli a Miami.

Italia e Venezuela si sfideranno per la prima volta nella storia del calcio, con la squadra venezuelana che ha la possibilità di qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2026. La Nazionale del Venezuela si trova attualmente al quarto posto nel girone di qualificazione sudamericano, con due vittorie e tre pareggi finora. La partita sarà un momento importante per entrambe le squadre, con la squadra venezuelana che cerca di rompere il suo digiuno di partecipazione alle fasi finali della Coppa del Mondo.

Formazioni pronte quindi per oggi giovedì 21 marzo 2024 alle 22 ora italiana al “Chase Stadium” di Fort Lauderdale (Florida) negli Stati Uniti. Andiamo a scoprire le probabili formazioni e modalità per vedere Venezuela-Italia Streaming Live e Tv Online.

⚽ Venezuela-Italia: le probabili formazioni



ITALIA (3-4-3): Donnarumma, Bastoni, Buongiorno, Darmian; Dimarco, Barella, Jorginho, Di Lorenzo; Chiesa, Retegui, Pellegrini. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Carnesecchi, Meret, Vicario, Mancini, Bellanova, Cambiaso, Scalvini, Udogie, Bonaventura, Folorunsho, Frattesi, Locatelli, Lucca, Orsolini, Rapsadori, Zaccagni, Zaniolo.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo, Gonzalez, Osorio, Angel, Navarro; Casseres, Martinez; Savarino, Segovia, Machis, Rondon.

Allenatore Batista. A disposizione in panchina: Baroja, Graterol, Contreras, Aramburu, Ferraresi, Makoun, Vivas, Rivas, Quintero, Rincon, Pereira, Ortega, Castillo, Bueno, Lacava, Otero, Murillo, Andrade, Bolivar, Cadiz, Cordova, Hurtado.

Arbitro: Vazquez (Stati Uniti).

Dove vedere Venezuela-Italia in TV

Venezuela-Italia diretta tv in chiaro dallo Stadio “Chase Stadium” di Miami (USA) con il servizio nazionale di Rai 1 (numero 1 digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Venezuela-Italia Streaming Gratis in italiano



Venezuela-Italia streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè non autorizzato in Italia.

Alternativa Online per vedere Venezuela-Italia Gratis Streaming

Alternative per vedere Venezuela-Italia non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Cronaca scritta anche su TuttoSport.