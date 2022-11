Ultime Notizie » Albania » Albania-Italia Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Albania-Italia Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 20:45 italiane a Tirana dove, in attesa dei Mondiali di calcio a cui purtroppo non prenderà parte la nostra nazionale, l’Italia torna in campo: dopo questa prima amichevole contro l’Albania guidata da un commissario tecnico italiano, il 77enne Edoardo Reja, la squadra di Mancini giocherà in Austria domenica sera. Prima chiamata per gli juventini Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, e soprattutto per il classe 2006 Simone Pafundi, giocanissima stella dell’Udinese. Nell’elenco figurano anche i rientri di Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa.

⚽ Albania-Italia Streaming Live, le probabili formazioni



Albania (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Lenjani; Abrashi, Asllani, Bajrami; Uzuni, Broja. CT Edoardo Reja.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Verratti; Politano, Raspadori, Gnonto. CT Roberto Mancini.

Dove vedere Albania-Italia in TV

Albania-Italia diretta tv in chiaro dallo stadio Air Albania di Tirana con il servizio nazionale di Rai 1 (numero 1 digitale terrestre).

Albania-Italia Streaming Gratis in italiano



La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Albania-Italia streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

L’Italia ha sempre battuto l’Albania nelle ultime tre partite ufficiali senza mai subire gol: parziale 4 gol fatti.

Alternativa Online per vedere Albania-Italia Gratis Streaming

Alternative per vedere Albania-Italia non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.