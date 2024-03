Ultime Notizie » Controllo mentale » Neuralink: il primo individuo a controllare Videogiochi tramite la mente

Il primo individuo a essere dotato di un innesto cerebrale Neuralink, che è stato inserito nel mese di gennaio, sta continuando a sperimentare le sue recenti capacità e ora è in grado di gestire i videogiochi tramite la mente.

Il paziente controlla un computer con la mente

In una trasmissione in diretta streaming trasmessa dall’impresa fondata insieme al miliardario Elon Musk, il paziente, affetto da quadriplegia, è stato mostrato controllare il cursore del computer a distanza con il pensiero per giocare a scacchi.

Noland Arbaugh: una nuova esperienza dopo l’incidente

Noland Arbaugh, 29 anni, ha perso l’uso degli arti a causa di un incidente subacqueo otto anni fa e ora è paralizzato sotto le spalle. Grazie a un impianto che legge i segnali cerebrali e li traduce in comandi remoti, è in grado di controllare un dispositivo elettronico e muoversi virtualmente.

La tecnologia Neuralink cambia la vita di Noland Arbaugh

Questo gli ha permesso di giocare a un videogioco strategico per diverse ore, riportando un’esperienza incredibile che credeva di non poter più provare.

Pur affermando che l’intervento effettuato a gennaio si è svolto senza problemi, ha avvertito che l’impianto non è stato perfetto. ‘Abbiamo riscontrato alcuni problemi. Non voglio che la gente pensi che questa sia la fine del viaggio. C’è ancora molto lavoro da fare, ma ha già cambiato la mia vita’, ha detto.

La ‘telepatia’ del paziente con Neuralink

Dall’altro lato, Musk ha condiviso la trasmissione sul suo profilo X (ex Twitter) per mostrare la ‘telepatia’ del paziente. ‘Trasmissione in diretta da Neuralink, dimostrazione di ‘telepatia’: gestire un computer e giocare ai videogiochi semplicemente pensando’, ha scritto.

Il futuro della tecnologia Neuralink

Il magnate e Neuralink sperano di utilizzare l’impianto cerebrale per fornire alle persone con disabilità e paralisi un maggiore controllo sulla propria esistenza. Nell’anno precedente, l’azienda ha ottenuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per condurre tali studi clinici sugli individui.

A settembre ha dato il via alla ricerca di volontari per un primo studio clinico sui dispositivi cerebrali, in modo che gli individui paralizzati possano gestire apparecchi esterni tramite il pensiero.

Esperimenti con le scimmie e il controllo mentale

Per sviluppare la suddetta tecnologia, Neuralink ha dapprima condotto esperimenti con le scimmie, dai quali è emerso che l’animale, grazie al microchip, era in grado di svolgere varie attività, come giocare a ‘Pong’, il tradizionale videogioco che imita il ping-pong, usando il controllo mentale.