CAPODANNO VENEZIA – Il 1° Gennaio 2024 è stato festeggiato a Venezia con i consueti fuochi d’artificio, uno spettacolo mozzafiato durato quest’anno 18 minuti. Evento che si tiene durante diverse occasioni speciali, come il Capodanno o il Carnevale. Durante questi eventi, la città si illumina con spettacolari giochi pirotecnici che si riflettono sull’acqua dei canali, creando un’atmosfera magica e suggestiva.

I fuochi d’artificio a Venezia sono molto amati dai turisti e dagli abitanti della città, che si radunano lungo le rive dei canali per godersi lo spettacolo. I fuochi d’artificio sono solitamente accompagnati da musica e spettacoli di luci, rendendo l’esperienza ancora più emozionante. Se non hai avuto l’opportunità di assistere ai fuochi d’artificio a Venezia, ti consiglio di non perderteli l’anno prossimo, perché sono davvero unici e indimenticabili. Nel frattempo puoi apprezzare il contenuto video pubblicato da un utente su X:

Ieri sera a Venezia 🤩🤩🤩🥂🍾🎊🎉 pic.twitter.com/xQH176eo9l — Monica 🍀⚘️🌍📚🐞🎧 (@Monica09058845) January 1, 2024

Concerto di Capodanno a Venezia in diretta streaming su Rai1

Il tradizionale concerto di Capodanno al teatro La Fenice di Venezia ha celebrato i 70 anni della Rai, eseguendo le sigle più famose della storia dell’azienda.

L’evento, diretto da Fabio Musi, è stato accompagnato da coreografie e scenografie evocative della storia della Rai. Il concerto è stato trasmesso ine ha visto la partecipazione di Eleonora Buratto, Fabio Sartori e il Coro del Teatro La Fenice, oltre agli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.