Confermati i tradizionali Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna e il Concerto di Capodanno 2022 di Venezia dal Teatro La Fenice: entrambi in diretta e in replica in televisione, anche streaming grazie a Rai1 e Rai2. Sul primo canale verrà trasmesso l’evento di Venezia alle ore 12:20, con l’orchestra diretta dal maestro Fabio Luisi. Mentre alle ore 11:15 sul secondo canale Rai inizierà quello dal Musikverein di Vienna. In Austria, nel 2021, sul prestigioso palco è salito già per la sesta volta Riccardo Muti. Nel 2022 la direzione sarà affidata a Daniel Barenboin (per la terza volta).

Concerto Capodanno Vienna in diretta tv e streaming online: quando e dove vederlo

Gli eventi, come da tradizione, saranno trasmessi come detto in diretta tv sulle Reti Rai. Il concerto di Vienna, il più famoso e amato al mondo, inzia mercoledì 1° gennaio 2022 alle ore 11:15, è sarà visibile per intero in replica su Rai2 a partire dalle 13:30. Dal valzer alla polka, è la musica più viennese che sia mai stata scritta, interpretata in modo egregio da musicisti di altissimo livello.

Concerto Capodanno Venezia in diretta tv e streaming online: quando e dove vederlo

Il concerto di Capodanno 2022 di Venezia sarà in diretta su Rai1, lo stesso giorno alle ore 12:20 e in replica al pomeriggio alle ore 18:30 su Rai5. L’orchestra del Teatro la Fenice, restaurato dopo l’incendio che quasi lo distrusse negli anni Novanta, sarà diretta dal maestro Fabio Luisi e accompagnata dal Coro, guidato dal maestro Alfonso Caiani. Soprano Pretty Yende, tenore Brian Jagde. Il concerto verrà replicato anche su Radio 3 alle ore 20:00 del primo dell’anno.

Entrambi gli eventi sono in diretta streaming online con l’app di Streaming Rai Play.