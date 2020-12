La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha confermato nei documenti informativi rilasciati martedì che sei persone sono morte durante la sperimentazione del vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNTech, ma nessuna di queste morti è stata collegata a l’antidoto, che si è dimostrato sicuro ed efficace. Secondo l’autorità sanitaria, quattro dei decessi sono stati registrati nel gruppo placebo e due nel gruppo vaccino, entrambi di età superiore ai 55 anni. Uno dei due vaccinati deceduti ha subito un arresto cardiaco 62 giorni dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino ed è morto tre giorni dopo, mentre l’altro è morto di arteriosclerosi tre giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino.

“Tutti i decessi rappresentano eventi che si verificano nella popolazione generale delle fasce di età in cui si sono verificati, con una velocità simile”, si legge nel documento. La FDA stima che il farmaco abbia mostrato “un profilo di sicurezza favorevole, senza problemi di sicurezza specifici” che potrebbero impedire la sua autorizzazione per l’uso di emergenza. Il documento, pubblicato prima di una riunione prevista per quest’oggi per discutere l’uso di emergenza del vaccino, conclude che l’antidoto “ha soddisfatto i criteri di successo prescritti” nel suo studio clinico.