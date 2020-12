Napoli Real Sociedad Streaming Gratis Diretta TV. Sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League: si gioca oggi giovedì 10 dicembre 2020 in quello che è stato da poco ribattezzato stadio “Diego Armando Maradona”. Il calcio d’inizio avverrà alle ore 18:55. Arbitro dell’incontro l’israeliano Orel Grinfeld.

La squadra di Gattuso, prima in classifica con 10 punti, deve vincere o pareggiare contro la Real Sociedad per superare il girone. Il 29 ottobre i partenopei si erano imposti alla Reale Arena per 1-0 (rete di Politano): è stata la prima sfida in una competizione europea. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Real Sociedad streaming e diretta tv.

Dove vedere Diretta Streaming Napoli Real Sociedad senza Rojadirecta.



Napoli Real Sociedad in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

Video streaming gratis online gratis per gli abbonati grazie al servizio Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

Real Sociedad-Napoli sarà inoltre trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite), e quindi in diretta streaming chiaro sul sito di TV8.

Le probabili formazioni di Napoli Real Sociedad:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Silva; Willian José, Isak. All. Barrenetxea.

Arbitro: Orel Grinfeld (Israele).

Come vedere Napoli Real Sociedad Streaming Gratis Link alternativa a Rojadirecta.

Le alternative per vedere il match Napoli Real Sociedad online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su Rojadirecta, YouTube Live, Facebook Video e Periscope Stream, non sono considerati legali.