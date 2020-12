Dove vedere le partite di calcio in tv Sparta Praga-Milan, CSKA-Roma, Napoli-Real Sociedad e tutte le altre di oggi giovedì 10 dicembre 2020. E Rojadirecta? Di seguito tutte le informazioni (con orario d’inizio e canale tv) per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

18:00 Rosenborg-Mjondalen (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Viking-Valerenga (Eliteserien) – Eurosport Player

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Napoli-Real Sociedad (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su TV8.

Sfida importante al “Diego Armando Maradona” (ex San Paolo) dove il Napoli riceve la Real Sociedad nella sfida che mette di fatto in palio il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Gli uomini di Rino Gattuso, si presentano all’appuntamento da primi nel Gruppo F in virtù dei 10 punti messi in cascina in cinque partite, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. 8 punti per il Real Sociedad assieme all’AZ Alkmaar, mentre l’altra squadra del girone, il Rijeka, è ormai escluso da ogni discorso qualificazione.

Diretta Napoli Real Sociedad su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8.

18:55 Diretta CSKA Sofia-Roma (Europa League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Con i sedicesimi di finale già in tasca, la Roma affronta l’ultimo impegno del suo cammino nella fase a gironi di Europa League affrontando il CSKA Sofia. La squadra di Paulo Fonseca è reduce dal pareggio a reti bianche contro il Sassuolo in Serie A.

18:55 Dundalk-Arsenal (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Rijeka-Az (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Sparta Praga-Milan (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il successo in rimonta contro il Celtic nel quinto turno ha già regalato al Milan il passaggio del turno in Europa League. Ora per il team di Pioli, nell’ultima giornata dei gironi, il desiderio di passare il turno come prima: di fronte lo Sparta Praga.

21:00 Tottenham-Antwerp (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Celtic-Lille (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Wolfsberger-Feyenoord (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

23:15 Lanus-Independiente (Copa Sudamericana) – DAZN.

Venerdì 11 Dicembre 01:30 River Plate-Nacional (Copa Libertadores) – DAZN.

