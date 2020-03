Coronavirus, smentiamo alcune Fake News sul contagio Covid-19.

Il coronavirus ci ha fatto temere cose che non sono davvero pericolose. Questo grazie a una grande quantità di notizie false che vengono condivise ogni giorno, e senza controllo, in rete. Ecco perché ci siamo dati il ​​compito di informare su ciò che non può infettarti.

Modi in cui NON puoi essere infettato dal Coronavirus.

Sappiamo tutti che devi evitare di toccarti il ​​viso. Questo grazie al fatto che il virus può infettarci attraverso gli occhi, il naso o la bocca. Se dopo essere stato fuori casa per un po’, ti tocchi il viso in uno di questi punti, è praticamente l’unica cosa di cui hai bisogno per rimanere infettato da Covid-19.

Ora, molte persone credono che il coronavirus possa entrare nel loro corpo semplicemente toccando la pelle. Bene, non è così, dal momento che ciò che si ottiene con questo è solo lasciare il virus nelle nostre mani e non può entrare attraverso la pelle.

Cioè, finché non ti tocchi il viso, il coronavirus non può infettarti.

Ovviamente, il modo per sbarazzarsi di questo è lavarsi bene le mani per almeno 20 secondi con abbondante acqua e sapone.

Il virus non si diffonde attraverso i pacchi postali dall’estero.

Un altro modo in cui le persone pensano di poterlo ottenere è attraverso pacchetti che provengono dall’estero. Ma neanche questo può infettarti, almeno non dal viaggio stesso.

Se il pacchetto proviene dalla Cina o da un paese vicino, il virus potrebbe morire lungo la strada, poiché sopravvive solo per un massimo di 3 giorni su superfici di plastica o metallo. Ma i pacchetti di solito arrivano in scatole di cartone e il virus non sopravvivere un solo giorno su superfici di questo tipo.

Quindi non credere a tutto ciò che vedi sui social network. E’ meglio informarti prima di entrare in panico.