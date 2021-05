Ultime Notizie » Avvistamenti UFO » VIDEO UFO circondano la Nave da Guerra USA: registrazione Radar confermata dal Pentagono

Il Pentagono ha confermato la veridicità di un nuovo video pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell che mostra uno schermo radar con diversi oggetti volanti non identificati che circondano una nave da guerra statunitense. Un totale di 14 segnali di oggetti non identificati appaiono vicino a una nave della Marina americana sulle immagini dello schermo radar. Inoltre, i membri dell’equipaggio possono essere ascoltati mentre parlano su questi oggetti in rapido movimento.

Secondo Corbell, la registrazione è stata effettuata nel luglio 2019 presso il Combat Information Center della nave da combattimento litoranea USS Omaha da qualche parte al largo della costa californiana, vicino a San Diego.

“Posso confermare che il video che hai inviato è stato registrato dal personale della Marina e che la Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) [appartenente all’Ufficio dei servizi segreti navali degli Stati Uniti] lo ha incluso nelle sue indagini in corso”, ha commentato un rappresentante del Pentagono citato da Schwartz.

“Non ho ulteriori informazioni” sulla registrazione, ha aggiunto.

Questo è il secondo video pubblicato da Corbell in un mese. A metà maggio, ha pubblicato un’altra registrazione UFO, di un oggetto volante non identificato, sulla costa della California registrata lo stesso giorno di questo video.

Il Pentagono ha quindi assicurato che il video era oggetto di indagine da parte dell’UAPTF dell’Ufficio dei servizi segreti navali degli Stati Uniti. Tuttavia, la portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Susan Gough, si è rifiutata di confermare se ciò che appariva nelle immagini fosse stato classificato come un oggetto sconosciuto e se rappresenta un fenomeno aereo non identificato.