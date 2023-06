Ultime Notizie » Debito Pubblico » USA: Trader guadagna 7,5 milioni di dollari con l’Accordo sul Tetto del Debito

Il 24 maggio, pochi giorni prima che i legislatori statunitensi raggiungessero un accordo sul tetto del debito del paese, qualcuno ha piazzato una scommessa rialzista su Equitrans Midstream Corp, una società strettamente legata alla ritardata costruzione del gasdotto Mountain Valley, e ha acquistato 100 mila opzioni call sulle sue azioni.

Il 27 maggio, repubblicani e democratici hanno deciso di sospendere il limite di prestito fino al 2025 e sabato scorso il presidente Joe Biden ha firmato l’accordo trasformandolo in legge. Parte della legislazione prevedeva di dare il via libera al gasdotto e di concedere i permessi finali necessari per completarne la costruzione.

L’ignoto investitore ha guadagnato 7,5 milioni di dollari

La scommessa del misterioso “trader” si è rivelata preveggente e molto redditizia: durante lo scorso venerdì, l’ignoto investitore ha guadagnato 7,5 milioni di dollari, sollevando dubbi tra l’altro sul fatto che la sua decisione di puntare su Equitrans Midstream e l’improvviso arricchimento fosse dovuta a più che la fortuna e le sue abilità nel mercato azionario.

Possibile fuga di notizie sul contenuto dell’accordo sul tetto del debito

Donald Sherman, consigliere capo dell’ente di vigilanza sull’etica Citizens for Responsibility and Ethics a Washington, ha dichiarato a Bloomberg che la scommessa solleva interrogativi sulla possibile fuga di notizie sul contenuto dell’accordo sul tetto del debito prima che fosse reso pubblico.

“Le mie domande sono: chi è il ‘trader’? Quanto è sofisticato? E ​​quali sono i suo collegamenti con il governo?“, ha detto Sherman. Anche Dan Taylor, professore alla Wharton School che studia l’insider trading nei mercati, solleva la questione “se si tratti, in effetti, di una coincidenza”.

Aumento record delle azioni Equitrans Midstream

Prima della liquidazione del debito, le prospettive per il progetto Mountain Valley erano cupe, con il contenzioso con gli attivisti ambientali che si trascinava da anni. Le azioni Equitrans Midstream sono scese del 35% lo scorso anno e sono risalite solo dopo il recente annuncio da parte dei legislatori. La scorsa settimana hanno registrato un aumento del 49%, il loro livello record.

Possibile insider trading? Ci saranno idagini?

Finora nessuno è stato denunciato per alcun reato in relazione all’acquisizione delle opzioni call. In ogni caso, indagare su un investimento come questo e scoprire se un’operazione sia stata portata a termine sulla base di informazioni riservate impropriamente condivise è estremamente difficile.

Mentre il commercio di informazioni riservate ottenute in carica è proibito per i funzionari statunitensi, compresi i membri del Congresso, ci sono ambiguità nella legge che consentono di evitare potenziali procedimenti legali anche se sospettati. Così, ad esempio, potrebbe accadere nel caso in cui un deputato menzioni ad alta voce alcune informazioni riservate durante un viaggio sui mezzi pubblici e un altro passeggero le senta.