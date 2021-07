Ultime Notizie » Bolla di mercato » Harry Dent: preparati al più grande crollo del mercato azionario

L’investitore veterano, economista e analista finanziario Harry Dent prevede che l’epica bolla di mercato scoppierà “entro la fine di questo mese, oppure a settembre”, e ha previsto che la maggior parte delle azioni precipiterà dell’80% in autunno. “Sarà il più grande incidente della nostra vita”, ha sottolineato.

Ancora una volta, i veterani del mercato, gli analisti finanziari e gli economisti inviano un messaggio di avvertimento agli investitori: preparati al più grande crollo del mercato azionario di tutti i tempi, è già iniziata una grande flessione!

Uno degli avvisi più recenti arriva dal capo economista di Moody’s Analytics, Mark Zandi, che prevede una correzione del mercato fino al 20%, poiché la Federal Reserve non ha altra scelta che aumentare i tassi di interesse in mezzo alla crisi. Questa volta, a differenza di altri bruschi cali del passato, Zandi sostiene che non ci sarà una ripresa veloce, tanto più che il mercato è così sopravvalutato. Secondo Zandi, ci vorrebbe più di un anno per tornare in pari. In un’intervista con la CNBC, Zandi ha affermato che “si stanno alzando venti contrari per il mercato azionario” e che “la Federal Reserve deve cambiare marcia” perché l’economia è a rischio di surriscaldamento.

Ha suggerito che potrebbe essere già in corso un’importante flessione del mercato perché “gli investitori stanno iniziando a dare di matto”. Gli analisti di Morgan Stanley avvertono anche che i principali indici azionari statunitensi sono in una “correzione mobile” nonostante abbiano raggiunto una serie di nuovi massimi. “Mentre gli investitori si allontanano dai nomi più rischiosi e l’ampiezza del mercato diminuisce, i principali indici rimarranno vulnerabili”, hanno affermato nella nota gli analisti guidati dallo stratega azionario Michael Wilson.

“Sotto la superficie, i mercati finanziari hanno assunto una posizione molto più difensiva”, afferma la nota. Ciò significa che stanno osservando le fasi iniziali del crollo del mercato azionario, poiché gli investitori hanno iniziato ad abbandonare le attività rischiose. Finora Morgan Stanley ha condiviso una visione dei mercati meno ottimistica e più realistica rispetto ad altre banche. Gli analisti hanno affermato di aspettarsi pienamente una transizione nel mercato e che diversi titoli sopravvalutati subiranno un crollo fino alla fine di quest’anno nel processo.

Ci vuole solo “un altro fiocco di neve per scatenare una valanga… e farla esplodere”, ha affermato l’investitore veterano, economista e analista finanziario Harry Dent in una recente intervista con ThinkAdvisor. Dent ha affermato che è probabile che l’epica bolla di mercato “scoppierà alla fine di questo mese, se non a settembre”. Ha sostenuto che le azioni non hanno più un posto nei portafogli degli investitori e ha previsto che la maggior parte delle azioni precipiterà dell’80% in autunno. “Sarà il più grande incidente della nostra vita”, ha sottolineato.

A marzo ha affermato che “il più grande crollo della storia” si sarebbe verificato probabilmente alla fine di questo mese di giugno e molti analisti hanno iniziato a respingere la sua opinione perché non è successo. Tuttavia, Dent ha un buon punto di vista per spiegare perché l’incidente non è ancora avvenuto: “È la stessa vecchia storia”, ha detto.

“Siamo stati in ripresa da quando [la crisi sanitaria] ci ha colpito nel marzo dello scorso anno. Gli stimoli sono sfuggiti di mano. Le banche centrali hanno detto: “Stiamo andando a triplicare”. Ma non credo che il rimbalzo durerà, e i mercati non pensano che durerà”. Quindi la domanda è: quando esplode?

E a quella domanda ha presentato la previsione che “la fine di questo mese è uno dei momenti più probabili, se non settembre”. Dent è tra gli esperti che vedono che ciò che stiamo affrontando è una “bolla tutto” che include azioni, case e obbligazioni. Un singolo fallimento può far scoppiare contemporaneamente i tre mercati e l’analista lancia l’allarme sulla bolla del mercato immobiliare. “Il settore immobiliare è ancora in fermento, ma le vendite di case negli Stati Uniti sono diminuite del 22% o del 23% negli ultimi cinque o sei mesi. Questo è un segno che la bolla ha un limite. Quindi questo è l’inizio”.

Allo stesso modo, l’economista che ha accuratamente previsto il crollo finanziario del 2008 sta ora sventolando una bandiera rossa su un altro disastro incombente. Tuttavia, questa volta, le cose sono molto peggio di come sembrano. Nouriel Roubini, economista della Stern School of Business della New York University, sostiene che il prossimo crollo del mercato azionario sarà il catalizzatore di una crisi di proporzioni straordinarie che potrebbe portare a un devastante collasso sociale.

Roubini aggiunge che a causa dell’imminente crisi del debito, il governo sarà insolvente e quindi non potrà salvare banche, imprese e famiglie. In altre parole, nessuno verrà a salvarci. Rimarremo con un’economia al collasso, con mercati al collasso, con aziende che falliscono e risentono degli impatti catastrofici del calo del potere d’acquisto. Ciò significa che la prossima bolla scoppiata di tutto potrebbe essere l’inizio della fine. Questo incidente ferroviario al rallentatore sembra inevitabile. Vedremo presto come la stagflazione degli anni ’70 si unisce alla crisi del debito del periodo successivo al 2008 e si fonde nel disastro finanziario ed economico più devastante della storia. La domanda non è se, ma quando.