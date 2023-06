Ultime Notizie » Intelligenza artificiale » Pronostico sull’Intelligenza Artificiale del 1964 che ora si sta avverando

Con l’evolversi della tecnologia dell’intelligenza artificiale (AI), diverse previsioni sul futuro, previste decenni fa, si stanno avverando. Tra questi, la previsione che il famoso scrittore di fantascienza britannico Arthur C Clarke fece nel 1964 per il programma “Horizon” della BBC.

“Gli abitanti più intelligenti di quel mondo futuro non saranno uomini o scimmie, saranno macchine. I lontani discendenti dei computer di oggi”, dichiarò in quell’occasione Clarke, notando che le macchine del suo tempo erano “completamente idiote”, ma “questo non sarà la realtà in un’altra generazione”.

Come ha poi affermato Clarke, le macchine “cominceranno a pensare e alla fine supereranno in astuzia i loro creatori”.

“Siamo all’inizio di un’evoluzione inorganica o meccanica”

Ha detto che “non vede perché” questo dovrebbe essere “deprimente”.

Arthur C. Clarke predicts AI future in 1964: pic.twitter.com/dBgTF1YgSh — Jon Erlichman (@JonErlichman) March 22, 2023

“Sostituiamo i Cro-Magnon e i Neanderthal e presumiamo di essere un miglioramento. Penso che dovremmo considerare un privilegio essere trampolini di lancio verso cose più elevate. Sospetto chesi stia avvicinando alla fine e ora siamo all’che sarà migliaia di volte più veloce”, ha affermato.