Un edificio a più piani destinato al parcheggio di auto è crollato martedì a Lower Manhattan, New York, causando almeno una vittima. Numerose persone sono rimaste intrappolate e ferite sotto le macerie. Attualmente, non è nota la causa del crollo, tuttavia diversi testimoni hanno riferito di aver sentito un’esplosione.

Secondo i pompieri della città, almeno cinque persone sono rimaste ferite. Le autorità hanno specificato che il secondo piano della struttura è crollato sul primo piano, che è ancora in piedi, ma la parte frontale dell’edificio rischia di crollare. Al momento del crollo, sei addetti al parcheggio si trovavano all’interno, quattro dei quali sono stati ricoverati in condizioni stabili, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco.

Le operazioni di salvataggio sono in corso dall’esterno del parcheggio, per evitare il rischio di ulteriori crolli e possibile instabilità della struttura. L’ufficio del sindaco di New York ha invitato i residenti a evitare l’area. La Pace University, nelle vicinanze, ha dichiarato che due edifici adiacenti sono stati evacuati e tutte le lezioni sono state annullate.

Un testimone studente della Pace University, Zach Powers, ha raccontato di essere stato nella sua stanza del dormitorio quando ha sentito una forte esplosione.

“È durato 10 secondi, il che è stato surreale”, ha dichiarato. “Poi ho visto il fumo fuoriuscire dalla nostra finestra, quindi sono andato alla finestra e ho visto le macchine cadere in un buco nel mezzo del parcheggio”, ha aggiunto.

In un video della scena, si vedono diverse auto ammassarsi l’una sull’altra nel mezzo della struttura fatiscente.

A four-story parking structure collapsed in New York City's lower Manhattan near Pace University, killing at least one worker and injuring five others https://t.co/8CB79YW20B pic.twitter.com/uPqIkHJhHM

— Reuters (@Reuters) April 19, 2023