Ultime Notizie » Calcio Leggenda » L’ultimo Video di Maradona prima di morire

Maradona ha mandato un saluto al suo medico personale, Leopoldo Jacinto Luque, che è attualmente indagato per presunto omicidio.

La registrazione è stata pubblicata in Internet: potrebbe essere uno degli ultimi video del compianto Diego Armando Maradona, registrata poco prima della sua morte, avvenuta il 25 novembre 2020.

“Ciao, Luque. Sono ammaccato, ma va tutto bene. Sai che non mi piacciono le intimità, ma quando sono con buone persone esco dalla mia tana”, dice la leggenda del calcio nel video con il saluto al suo medico personale, Leopoldo Jacinto Luque.

Nelle immagini si vede Maradona mentre mangia una minestra e con una garza in testa. All’inizio dello scorso novembre, la star del calcio era stato operato al cervello con esito positivo.

Attualmente, il medico personale di Maradona, Leopoldo Luque, è indagato per presunto omicidio colposo di Maradona. Pochi giorni fa, un controverso dialogo telefonico di Luque con un conosciente, negli ultimi minuti della vita del Pibe de Oro, è balzato sulle prime pagine dei media argentini. Durante la telefonata il medico ha detto: “Sembra che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio e sta per morire il grasso (se va a c*gar muriendo el gordo, in linua originale)”.