Ultime Notizie » maradona » E’ morto anche Hugo, il fratello di Diego Maradona

Hugo Maradona, ex calciatore e fratello di Diego Armando è morto all’età di 52 anni. Ha avuto un arresto cardiaco nella sua casa di Napoli.

L’ex calciatore Hugo Maradona, fratello minore di Diego Armando, è morto questo martedì all’età di 52 anni a causa di un arresto cardiaco nella sua casa nel comune di Monte di Procida, in provincia di Napoli. La sua morte è avvenuta poco più di un anno dopo la morte del fratello, scomparso a 60 anni.

Come el “Pide de Oro” Hugo era nato a Lanús, provincia di Buenos Aires (Argentina). I suoi primi passi nel calcio professionistico sono stati fatti con l’Argentinos Juniors, vincendo la Coppa Interamericana del 1986.

È il modesto club della capitale dove ha debuttato il più noto Maradona, il cui stadio prende il nome dall’idolo sudamericano.

Da trequartista, Hugo è passato nelle giovanili argentine ed è stato addirittura acquistato dal Napoli nel 1987, istituzione dove “El Numero Diez”, suo fratello maggiore, ha lasciato un segno indelebile. A Napoli Hugo collezionò una presenza. Quindi andò in prestito all’Ascoli per una stagione e vi ritornò nel 1992 per altri due anni, dopo aver peregrinato per Spagna, Austria e Venezuela. Giocò anche in Giappone e Canada.