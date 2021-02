Ultime Notizie » Alieni » Mistero UFO a Denver: 3 oggetti non identificati filmati in cielo

MISTERO IN CIELO – Testimoni hanno assistito a 3 oggetti non identificati cadere verticalmente dal cielo sopra Denver e lasciando dietro di sé scie di fumo. È successo il 31 gennaio 2021. Si tratta di due rapporti riferiti da diversi testimoni. In entrambi, riferiscono di aver assistito alla caduta libera di oggetti non identificati a Denver. Finora non ci sono rapporti ufficiali di razzi o detriti spaziali sganciati sul sito. Tuttavia, l’incidente è stato probabilmente visto da centinaia di persone.

Secondo Scott Waring, di Ufo Sightings Daily, gli oggetti avrebbero la forma di un disco, tuttavia è difficile dire qualcosa del genere, vista la distanza degli oggetti e la scarsa qualità video.

Secondo quanto riferito, due video sono stati inviati al MUFON (Mutual UFO Network), un’organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti composta da volontari che studiano gli avvistamenti UFO, e queste clip mostrano tre oggetti sconosciuti che cadono dal cielo a Denver.

Questi oggetti non sembravano avere fretta e mantenevano una rotta diritta

Il primo testimone ha detto: “Stavo prendendo il caffè del mattino, di solito guardo fuori dalla finestra mentre lo faccio. Alzai lo sguardo e chiesi al mio amico se potevano vedere quelle strane scie di fumo. All’inizio le scie erano lunghe e si poteva vedere che c’era un cambio di direzione nell’atmosfera superiore. Quando è sceso a terra, direi a 450 metri, hanno iniziato lentamente a cambiare direzione e hanno iniziato a dirigersi a est verso la Buckley Air Force Base“.

‘Non c’era nessun suono, nessun odore, nessuna strana sensazione elettromagnetica. Questi oggetti non sembravano avere fretta e mantenevano una rotta diritta. Se non li avessi guardati direttamente, probabilmente li avrei immaginati come una scia chimica proveniente da un aereo.

3 grandi oggetti bianchi che viaggiavano ad alta velocità

Tuttavia, i tre mantennero una formazione perfetta finché non furono fuori dalla vista”.

Il secondo testimone ha detto: “Ho osservato 3 grandi oggetti bianchi che viaggiavano ad alta velocità. Hanno mantenuto la loro formazione e avevano code lunghe. La descrizione migliore è che sembravano lacrime di nuvole. 10:45 del mattino e senza nuvole in cielo, e ho osservato che questi oggetti molto grandi sembravano cadere. E poi si sono mossi verso est ad alta velocità. Hanno mantenuto la loro luminosità e formazione finché non li ho persi di vista a causa di alberi ed edifici”.

Mistero sull’origine degli oggetti visti nel cielo

Fino ad ora non ci sono conferme circa l’origine degli oggetti visti nel cielo o cosa sia finalmente successo. I video sono stati caricati su YouTube da Scott Waring e ha suggerito che questi oggetti non potrebbero essere detriti spaziali, poiché la NASA non ha segnalato la caduta di detriti di alcun tipo.

L’autoproclamato cacciatore di alieni ha anche assicurato che questo avvistamento è una prova inconfutabile dell’esistenza aliena.