Ultime Notizie » Calcio Leggenda » CR7 Cristiano Ronaldo rompe un altro record con 850 gol

Cristiano Ronaldo segna ancora e diventa il primo giocatore nella storia del calcio a realizzare 850 gol. Il calciatore portoghese ha segnato un gol nella vittoria dell’Al Nassr contro l’Al Hazem, consolidando anche il suo primato nella classifica dei marcatori della Saudi Pro League con 6 gol in 4 partite. Nel corso della sua carriera, Ronaldo ha segnato 5 gol con lo Sporting Lisbona, 145 con il Manchester United, 450 con il Real Madrid, 101 con la Juventus, 123 con la Nazionale portoghese e 25 con l’Al Nassr.

CR7: 850 gol in 21 anni di gloria calcistica

Questo incredibile percorso ha avuto inizio il 7 ottobre 2002, quando Ronaldo ha segnato il suo primo gol da professionista nella partita Sporting Lisbona-Moreirense. Da allora, in 21 anni, ha segnato così tanti gol da diventare il marcatore più prolifico di tutti i tempi nelle partite ufficiali.

Cristiano Ronaldo ha raggiunto il traguardo dei 807 gol il 7 marzo 2022, superando il record di Josef Bican.

Messi è l’unico che lo può raggiungere

Nonostante le contestazioni da parte della Federazione Ceca, che sosteneva che Bican avesse realizzato 821 reti in partite ufficiali, Ronaldo ha dimostrato di essere ancora più avanti, con un totale di 850 gol.

Il suo principale rivale per questo nuovo record è, come sempre, Lionel Messi: l’eterno rivale argentino di Ronaldo ha segnato 829 gol in carriera. Nonostante si siano separati negli ultimi anni, dopo aver sfidato l’un l’altro per gran parte delle loro carriere nella Liga, i due giocatori continuano a duellare a distanza, accumulando numeri, record, gol e trofei. Alcuni potrebbero obiettare che la League One Cup statunitense e la Champions League araba non siano trofei prestigiosi, ma davanti alla straordinaria carriera di questi due giocatori, alla fine, c’è solo da ringraziarli per regalarci ogni giorno fortissime emozioni!