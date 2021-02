Ultime Notizie » atalanta » NAPOLI ATALANTA Streaming, dove vedere Diretta TV

Napoli Atalanta Streaming Diretta – Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 3 febbraio 2021 si gioca l’andata di semifinale della Coppa Italia 2020/21. Si gioca allo stadio “Diego Armando Maradona” e tra sette giorni la gara di ritorno a Bergamo. L’ultimo precedente tra Napoli Atalanta in Coppa Italia è legato alla stagione 2017-18. Erano i quarti di finale quando la formazione di Gasperini eliminò quella di Sarri con un 2-1 allo stadio San Paolo (oggi Diego Armando Maradona). In rete Castagne, Gomez e Mertens. Nessuno dei tre sarà della partita questa sera.

Napoli Atalanta probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Petagna. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fabian Ruiz, Mertens.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Duvan Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini. Squalificati: Palomino. Indisponibili: Kovalenko, Sportiello.

Arbitro: Michael Fabbri, sezione di Ravenna (Banti al VAR).

Dove vedere Napoli-Atalanta di Coppa Italia Streaming Diretta TV

Napoli-Atalanta, sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai, detentrice dei diritti del torneo, sul canale Rai Uno. La partita sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline sono illegali e non si possono usare.